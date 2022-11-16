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يتم عرضه بداية من الغد

الروح الزرقاء يروي مسيرة الهلال في صالات السينما

2022-11-16 الساعة 2:59
الروح الزرقاء يروي مسيرة الهلال في صالات السينما
المواطن - الرياض

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كشف نادي الهلال أنه بداية من الغد سيتم عرض فيلم وثائقي يُسمى بـ ” الروح الزرقاء” في صالات السينما. وذكر الحساب الرسمي للنادي أن الفيلم سيحكي مسيرة أزرق الرياض وعدد بطولاته لعشاقه.

وأُسس أزرق الرياض أو كما يحلو لعشاقه بمناداته ” الزعيم” في 16 أكتوبر من عام 1957 على يد عبدالرحمن بن سعيد حيث كان يُسمى في البداية باسم ” الأولمبي” ثم تم تغييره لنادي الهلال.

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ومر على أزرق الرياض 24 رئيسًا للنادي بداية من عبدالرحمن بن سعيد وحتى الرئيس الحالي فهد بن نافل.

الروح الزرقاء عن الهلال

بطولات الهلال 

وحقق أزرق الرياض 18 لقبًا في الدوري السعودي، 9 ألقاب في كأس الملك، 13 لقبًا في كأس ولي العهد، 3 ألقاب في كأس السوبر السعودي، لقبًا واحدًا في كأس المؤسس و4 ألقاب في دوري أبطال آسيا، لقبين في كأس الاتحاد الآسيوي، لقبين في كأس السوبر الآسيوي. وسبق لـ زعيم آسيا المشاركة في كأس العالم للأندية مرتين عامي 2019 و 2021.

ويتواجد 12 لاعبًا من أزرق الرياض مع المنتخب السعودي في منافسات كأس العالم وهم ” “محمد العويس، علي البليهي، سعود عبد الحميد، محمد البريك، ياسر الشهراني، عبد الإله المالكي، عبد الله عطيف، محمد كنو، ناصر الدوسري، سلمان الفرج، سالم الدوسري، صالح الشهري مع المنتخب السعودي”.

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