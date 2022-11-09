الرياضة إجبارية خلال ساعات العمل بتونس

تسببت تصريحات وزير الشباب والرياضة التونسي، كمال دقيش، في إثارة الجدل، بعدما تحدث فيها عن رغبة الوزارة في فرض إجبارية ممارسة الرياضة خلال ساعات العمل.

تعميم ممارسة الرياضة

وفي وقت سابق، قال دقيش في تصريح يوم أمس الثلاثاء إن “الوزارة تسعى إلى تعميم ممارسة الرياضة داخل المنشآت الصناعية حتى يتمكن التونسي من ممارسة الرياضة داخل مقر عمله، من خلال وضع نص قانوني يجبر كل مؤسسة تشغل أكثر من 50 عاملا انتداب مختص يتمتع بالكفاءة في مجال الرياضة من أجل تأطير العملية في ممارسة الرياضة”.

استنكار

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا التصريح، واستنكر بعضهم عدم توفير ضروريات العمل في الإدارات التونسية، في مقابل الحديث عن ضرورة ممارسة الرياضة.

وقال النقابي حطاب بن عثمان، في تدوينة نشرها على “فيسبوك”: “ممارسة الرياضة في أماكن العمل… هذا أمر عظيم.. نحن في محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية ومحكمة التعقيب بتونس، ليس لنا مكاتب للعمل”.