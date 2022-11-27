الزهرة وعطارد يجتمعان بالسماء الليلة

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن الراصدين للسماء في الوطن العربي، يستعدون مساء اليوم الأحد، لمحاولة رؤية عطارد والزهرة معًا بعد وقت قصير من غروب الشمس بالأفق الجنوبي الغربي.

وأضافت جمعية جدة أنه “بعد حوالي 20 دقيقة من اختفاء الشمس سيكون الكوكبان على ارتفاع منخفض، لذلك يفضل أن تكون المراقبة من موقع مرتفع فذلك سوف يساعد في رؤيتهما”.

تألق ثنائي

وأشارت إلى أن الاثنين يتألقان بشكل ساطع مقابل خلفية ضوء سماء الغروب، حيث سيكون لمعان كوكب الزهرة (-3.9) ويبلغ لمعان عطارد (0.7)، ولكن قد يتطلب الأمر منظارًا لرؤيته بسبب خلفية السماء المضيئة.

ولفتت الجمعية “سوف يفصل بين الكوكبين ما يزيد قليلًا عن درجتين مع وجود عطارد غربًا (أعلى اليسار) من كوكب الزهرة”.

لا داعي للقلق لعدم رؤيتهما

وأوضحت أنه يوم بعد يوم ستظهر الكواكب أعلى في السماء بعد غروب الشمس، لذا في حال عدم التمكن من رؤيتهما اليوم، فلا داعي للقلق فسيكون هناك العديد من الفرص خلال ديسمبر المقبل.