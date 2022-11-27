Icon

موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور Icon تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 Icon 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق Icon الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا Icon تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال Icon بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات Icon فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر Icon موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة Icon الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يجب الحصول على إذن مسبق

السجن وغرامة 500 ألف ريال عقوبة استيراد المواد الكيميائية

2022-11-27 الساعة 6:40
السجن وغرامة 500 ألف ريال عقوبة استيراد المواد الكيميائية
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أكدت النيابة العامة، عدم جواز استيراد المواد الكيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها.

إذن إلزامي

وقالت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها، إنه لا يجوز استيراد المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها، ولا تفسح إلا بعد تقديم إذن فسحها.

قد يهمّك أيضاً
Img

لقطات لحماس وتفاؤل الجماهير المغربية قبل مواجهة كرواتيا بالمونديال

Img

العتيبي: تأثير التواصل الاجتماعي على بعض الأزواج أشبه بعملية الهدم

وأضافت أن اللائحة تحدد إجراءات طلب إصدار الإذن والنماذج الخاصة به وشروطه ومدته وكيفية تجديده وإلغائه، وذلك حسب نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.

العقوبات المفروضة

وأشارت إلى أن العقوبات الخاصة باستيراد المواد الكيميائية تتمثل في فرض غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، أو السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، والمنع من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها لمدة تصل إلى 5 سنوات، نشر ملخص الحكم المقضي به بعد اكتسابه الصفة النهائية، إزالة الآثار المترتبة على ذلك، فضلًا عن الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة إلى مصدرها أو إتلافها وذلك على نفقة المحكوم عليه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

العالم على موعد نادر مع القمر الدموي
العالم

العالم على موعد نادر مع القمر الدموي

العالم
نصف المشكلات مصدرها خيالات أصحابها
حصاد اليوم

نصف المشكلات مصدرها خيالات أصحابها

حصاد اليوم
إخماد حريق بغداد بعد 10 ساعات
العالم

إخماد حريق بغداد بعد 10 ساعات

العالم
سالم الدوسري و 5 لاعبين قد يغيبون...
كأس العالم

سالم الدوسري و 5 لاعبين قد يغيبون...

كأس العالم
اتفاقية لتأسيس مجلس أعمال سعودي بنغلاديشي
السعودية اليوم

اتفاقية لتأسيس مجلس أعمال سعودي بنغلاديشي

السعودية اليوم
جامعة نايف تنظم حفل خريجي الدفعة الـ40
السعودية اليوم

جامعة نايف تنظم حفل خريجي الدفعة الـ40

السعودية اليوم
صالح الشهري: نحتاج دعم جماهير الأخضر
الرياضة

صالح الشهري: نحتاج دعم جماهير الأخضر

الرياضة
العساف: إهمال وقيادة متهورة وإيذاء للآخرين وحوادث...
السعودية اليوم

العساف: إهمال وقيادة متهورة وإيذاء للآخرين وحوادث...

السعودية اليوم