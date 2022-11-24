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أول دولة خليجية تشغل المنصب

السعودية ترأس المجلس التنفيذي لـ السياحة العالمية

2022-11-24 الساعة 8:58
السعودية ترأس المجلس التنفيذي لـ السياحة العالمية
المواطن - الرياض

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أعلنت وزارة السياحة عن انتخاب المملكة رئيسًا للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وذلك خلال اجتماع الدورة الـ 117 التي عقدت بمراكش في المغرب في الفترة 23- 25 نوفمبر 2022، لتصبح أول دولة خليجية تشغل هذا المنصب.

شريك فاعل:

وبهذه المناسبة، قال وزير السياحة رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية أحمد الخطيب: “تتشرف المملكة بانتخابها رئيسًا للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، ونحن نؤمن بأهمية دور المنظمة الرائد ونتطلع إلى التعاون مع جميع الدول لدعم وتطوير قطاع السياحة العالمي، ولطالما كانت المملكة شريكًا فاعلًا لمنظمة السياحة العالمية من خلال إطلاق المبادرات ودعم الأفكار الجديدة وافتتاح أول مكتب إقليمي للمنظمة في السعودية لتعزيز أجندتها وأعمالها في منطقة الشرق الأوسط وخارجها”.

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800 مليار دولار:

وأضاف: “تركز منظمة السياحة العالمية على الترويج للقطاع السياحي نظراً إلى أهمية دوره في تحفيز التنمية الاقتصادية، وتدعم المملكة بدورها هذه الجهود بشكل كامل، حيث تعهدت بتخصيص 800 مليار دولار على شكل استثمارات حكومية في قطاع السياحة السعودي بحلول العام 2030، وإن التنمية التي نسعى إلى تحقيقها على المستوى الوطني والدولي هي تنمية مستدامة وشاملة وتتحلى بالمرونة من أجل تلبية الاحتياجات المتغيرة للشركات والمجتمعات بشكل عام”.

وكانت المملكة قد شغلت سابقًا منصب النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، لكنها تحلّ الآن محل ساحل العاج التي انتهت ولايتها كرئيس للمجلس.

وستركز السعودية، بصفتها رئيسًا للمجلس، على وضع أجندة الاجتماعات ومناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالقطاع السياحي.

وستقوم المملكة بتسهيل عقد الاجتماعات وإدارة الحوارات بهدف التوصل إلى نتائج قابلة للتنفيذ.

وتمتد رئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لعام واحد، أي أن السعودية ستشغل هذا المنصب خلال العام 2023 بأكمله.

 

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