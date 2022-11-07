Icon

15 مشروعاً لـ الطاقة المتجددة في السعودية Icon السعودية تقود الحقبة الخضراء في العالم Icon ولي العهد يغادر إلى مصر Icon والدة مفقودة مكة رتيل تتحدث بعد ضبط الخاطفة Icon وظائف بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع Icon إطلاق خدمة تصريح عربة متنقلة في الشمالية Icon رقم مميز لـ الأخضر بكأس العالم Icon تفاصيل تأمين vvip للموظفين الحكوميين Icon الساعد: طهران اليوم أشبه بدمشق الأمس Icon وزارة الدفاع : سقوط طائرة مقاتلة ونجاة طاقمها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
السعودية اليوم
حصاد اليوم
عبر مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

السعودية تقود الحقبة الخضراء في العالم

2022-11-07 الساعة 5:05
السعودية تقود الحقبة الخضراء في العالم
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

تشكّل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نهاية العام الماضي عاملًا محفزًا للتأثير العالمي، ونموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي في العمل المناخي على نطاق واسع.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ اليوم القمة العالمية الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر برئاسة ولي العهد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

قد يهمّك أيضاً
Img

ما يحتاجه الاتحاد للتألق

Img

هرفي تعلن نتائجها المالية

50 مليار شجرة

وتستهدف المبادرة زراعة 50 مليار شجرة، واستصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، ودعم الحد من الانبعاثات، في المنطقة، التي تعادل 670 مليون طن سنويًا كما تهدف لتحقيق الاستدامة البيئية.

وتشمل جهود المملكة في هذا المجال تعهدات بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060م، وزيادة حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 50% بحلول عام 2030م، وخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30% بحلول العام نفسه، تماشيًا مع التعهد العالمي بشأن الميثان.

القمة الأولى

ولتفعيل هذه المبادرة استضافت المملكة في شهر أكتوبر من العام الماضي 2021 النسخة الافتتاحية لقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وجمعت رؤساء دول ومسؤولين كبارًا من أكثر من 30 دولة حول طاولة واحدة.

كما أيّدت مجموعة العشرين، خلال انعقادها برئاسة المملكة في عام 2020م مفهوم “الاقتصاد الدائري للكربون”، وهو إطار شامل يساعد كل دولة على تهيئة مسارها الخاص نحو مستقبل طاقة مستدام. وفي المملكة تم إطلاق برنامج وطني يتمحور حول الاقتصاد الدائري للكربون، مبني على الجهود المبذولة بالفعل لتقليل آثار الكربون في كل مكان، بدءًا من إنتاج البترول إلى إدارة المدن وتشييد المنازل.

تعاون دولي

وتتطلع المملكة إلى التعاون لنشر التقنيات ذات الصلة بالاقتصاد الدائري للكربون على مستوى العالم، من خلال الشراكات والمبادرات الدولية، مثل: المؤتمر الوزاري للطاقة النظيفة (CEM)، ومهمة الابتكار (MI)، ومنتدى القيادة لعزل الكربون (CSLF)، لاسيما في مجال التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS)، والوقود النظيف، والهيدروجين النظيف، والالتقاط المباشر من الهواء (DAC).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترجيحات بتحديث جديد بعد تعطل السناب
تكنولوجيا

ترجيحات بتحديث جديد بعد تعطل السناب

تكنولوجيا
وفاة وإصابتان في سقوط مركبة من جسر...
حصاد اليوم

وفاة وإصابتان في سقوط مركبة من جسر...

حصاد اليوم
مسارات الحركة المرورية الخاصة بافتتاح موسم الرياض
السعودية اليوم

مسارات الحركة المرورية الخاصة بافتتاح موسم الرياض

السعودية اليوم
المسابقة الدولية للقرآن للعسكريين
السعودية اليوم

المسابقة الدولية للقرآن للعسكريين

السعودية اليوم
استقرار نسبي لـ التضخم الشهري في السعودية
السعودية اليوم

استقرار نسبي لـ التضخم الشهري في السعودية

السعودية اليوم
حالة تكون فيها الإنفلونزا الموسمية قاتلة
حصاد اليوم

حالة تكون فيها الإنفلونزا الموسمية قاتلة

حصاد اليوم
الأخضر يفتقد لهداف بقدرات ماجد عبدالله
الرياضة

الأخضر يفتقد لهداف بقدرات ماجد عبدالله

الرياضة
تفاصيل وموعد إطلاق موسم الرياض 2022
الترفيه

تفاصيل وموعد إطلاق موسم الرياض 2022

الترفيه