السمنة رأس الأفعى لأشهر مرضين في السعودية

أكد أخصائي أن السنة وراء الكثير من الأمراض المنتشرة في المملكة، وعلى رأسهم السكري وضغط الدم.

وقال فؤاد سندي، طبيب أسرة مختص بالتأمين، في لقاء تلفزيوني: إن السمنة هي رأس الأفعى لأشهر مرضين في المملكة وهما السكري وضغط الدم.

تعديل وثيقة التأمين

وأوضح سندي أن التعديل والتحديث الأخير لوثيقة التأمين الصحي كان له مردود كبير، مشيرًا إلى أن أبرز التعديلات إلغاء نسبة معدل الجسم في عمليات السمنة.

وأشار الطبيب المختص إلى أن المملكة تتصدر نسب السمنة عالميًّا لأربعة عقود من الزمن، مشيرًا إلى أن الوقاية هي أساس علاج السمنة.