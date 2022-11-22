السمنة رأس الأفعى لأشهر مرضين في السعودية

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أكد أخصائي أن السنة وراء الكثير من الأمراض المنتشرة في المملكة، وعلى رأسهم السكري وضغط الدم.
#الشارع_السعودي | د. فؤاد سندي : "السمنة" هي رأس الأفعى للمرضين الأشهر في المجتمع السعودي "السكر، ضغط الدم". #قناة_السعودية pic.twitter.com/xgsvKoayAh
— قناة السعودية (@saudiatv) November 21, 2022
وقال فؤاد سندي، طبيب أسرة مختص بالتأمين، في لقاء تلفزيوني: إن السمنة هي رأس الأفعى لأشهر مرضين في المملكة وهما السكري وضغط الدم.
وأوضح سندي أن التعديل والتحديث الأخير لوثيقة التأمين الصحي كان له مردود كبير، مشيرًا إلى أن أبرز التعديلات إلغاء نسبة معدل الجسم في عمليات السمنة.
وأشار الطبيب المختص إلى أن المملكة تتصدر نسب السمنة عالميًّا لأربعة عقود من الزمن، مشيرًا إلى أن الوقاية هي أساس علاج السمنة.