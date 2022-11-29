Icon

التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر Icon دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! Icon مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا Icon فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية Icon الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية Icon مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد Icon 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
لا بديل عن الفوز

السنغال تحلم ببطاقة التأهل لدور الـ16 اليوم أمام الإكوادور

2022-11-29 الساعة 1:10
السنغال تحلم ببطاقة التأهل لدور الـ16 اليوم أمام الإكوادور
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

يبدأ، اليوم الثلاثاء، في منافسات كأس العالم 2022 بمباراتين ضمن منافسات المجموعة الأولى في المونديال، بين منتخبي هولندا وقطر، ومنتخب السنغال أمام الإكوادور في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

منتخب السنغال

قد يهمّك أيضاً
Img

ولي العهد‬⁩ يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت

Img

3 خطوات لاستعراض الرسائل في توكلنا

طموح الأسود

ويطمح المنتخب السنغالي لخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من مونديال قطر 2022، حيث يحتاج لتحقيق الفوز بأي نتيجة على المنتخب الإكوادوري لضمان الصعود إلى الدور التالي من البطولة.

المنتخب المغربي
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

إلهام المغرب

وكان أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي لكرة القدم، قال إن فوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي، سيلهم فريقه لتحقيق الفوز أمام الإكوادور، للصعود إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم.

وقال أليو سيسيه مدرب السنغال في مؤتمر صحفي:”رأينا ما حققه المغرب، لقد حقق انتصارا جميلا في مواجهة بلجيكا، وهذا بالطبع يمكن أن يشكل مصدر إلهام بالنسبة لنا، أود أن أهنئ المنتخب المغربي وجميع لاعبيه على ما حققوه”.

ويتصدر المنتخب الهولندي المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، ويأتي خلفه المنتخب الإكوادوري برصيد 4 نقاط، ويأتي منتخب السنغال ثالثاً برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب قطر بدون نقاط بعد أن ودع البطولة رسميًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مطارات جدة تعتمد الخطة التشغيلية لتسهيل عبور...
السعودية اليوم

مطارات جدة تعتمد الخطة التشغيلية لتسهيل عبور...

السعودية اليوم
بورصة العملات الرقمية FTX تعلن إفلاسها رسميًا
السوق

بورصة العملات الرقمية FTX تعلن إفلاسها رسميًا

السوق
لقطات صادمة من انهيار عقار إمبابة
العالم

لقطات صادمة من انهيار عقار إمبابة

العالم
كوريا الشمالية تهدد برد فعل مدمر
العالم

كوريا الشمالية تهدد برد فعل مدمر

العالم
أمير الشرقية يكرم مواطنًا أنقذ طفلة
السعودية اليوم

أمير الشرقية يكرم مواطنًا أنقذ طفلة

السعودية اليوم
موريتانيا تستعد لإطلاق برنامج لـ الهيدروجين الأخضر
العالم

موريتانيا تستعد لإطلاق برنامج لـ الهيدروجين الأخضر

العالم
الجماهير العربية: قطر تُبدع
الرياضة

الجماهير العربية: قطر تُبدع

الرياضة
الدوريات الأمنية في تثليث تباشر مهامها
السعودية اليوم

الدوريات الأمنية في تثليث تباشر مهامها

السعودية اليوم