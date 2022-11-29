السنغال تحلم ببطاقة التأهل لدور الـ16 اليوم أمام الإكوادور

يبدأ، اليوم الثلاثاء، في منافسات كأس العالم 2022 بمباراتين ضمن منافسات المجموعة الأولى في المونديال، بين منتخبي هولندا وقطر، ومنتخب السنغال أمام الإكوادور في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

طموح الأسود

ويطمح المنتخب السنغالي لخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من مونديال قطر 2022، حيث يحتاج لتحقيق الفوز بأي نتيجة على المنتخب الإكوادوري لضمان الصعود إلى الدور التالي من البطولة.

إلهام المغرب

وكان أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي لكرة القدم، قال إن فوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي، سيلهم فريقه لتحقيق الفوز أمام الإكوادور، للصعود إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم.

وقال أليو سيسيه مدرب السنغال في مؤتمر صحفي:”رأينا ما حققه المغرب، لقد حقق انتصارا جميلا في مواجهة بلجيكا، وهذا بالطبع يمكن أن يشكل مصدر إلهام بالنسبة لنا، أود أن أهنئ المنتخب المغربي وجميع لاعبيه على ما حققوه”.

ويتصدر المنتخب الهولندي المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، ويأتي خلفه المنتخب الإكوادوري برصيد 4 نقاط، ويأتي منتخب السنغال ثالثاً برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب قطر بدون نقاط بعد أن ودع البطولة رسميًا.