السورية شام البكور.. بطلة تحدي القراءة العربي 2022

حصلت الطفلة السورية، شام البكور، على لقب تحدي القراءة العربي لعام 2022، وذلك في الدورة السادسة للمبادرة تحت مظلة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

تعزيز مكانة لغة الضاد

يستهدف تحدي القراءة العربي طلبة المدارس من الصف الأول ابتدائي وحتى الصف الثاني عشر، بهدف ترسيخ ثقافة القراءة باللغة العربية، كلغة قادرة على مواكبة كل أشكال الآداب والعلوم والمعارف، وتحبيب الشباب العربي بلغة الضاد، وتشجيعهم على استخدامها في تعاملاتهم اليومية.

كما يسعى التحدي إلى تعزيز أهمية القراءة المعرفية في بناء مهارات التعلم الذاتي، وبناء المنظومة القيمية للنشء من خلال اطلاعهم على قيم وعادات ومعتقدات الثقافات الأخرى.

حضر الحفل الختامي لتتويج الطفلة السورية، شام البكور، بلقب بطلة الدورة السادسة من تحدي القراءة العربي 2022، نحو 2000 مشارك من نجوم التحدي وكبار الشخصيات والمثقفين والتربويين وأولياء الأمور، إلى جانب الطلبة المتميزين الذين تمكنوا من الوصول إلى النهائيات، على مستوى الدول العربية والجاليات، وفقًا للحساب الرسمي للمبادرة.

وشهد الحفل أيضًا إعلان بطل الجاليات لفئة المشاركين من الدول غير العربية والناطقين بغير العربية من مختلف أنحاء العالم، وإعلان الفائزين بلقب المشرف المتميز والمدرسة المتميزة، وفق معايير معتمدة.