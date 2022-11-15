الشهري: بطولة غرب آسيا تؤهلنا لأوليمبياد باريس

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تمنى سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي تحت 23 سنة الوصول إلى جاهزية عالية في المباراة النهائية أمام منتخب قطر من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا.
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سعد الشهري – مدرب المنتخب السعودي تحت 23 سنة :
نتمنى بأن نصل الى جاهزية عالية في النهائي، وبطولة غرب آسيا هي ضمن إعدادنا للوصول للهدف الأكبر وهو التأهل إلى أولمبياد باريس .#SSC pic.twitter.com/QSGV9c9k20قد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 14, 2022
وأضاف سعد الشهري بحسب ما نقلته قناة ssc أن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا هي ضمن إعدادنا للوصول للهدف الأكبر وهو التأهل إلى أولمبياد باريس.
وتابع الشهري قائلًا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء الإثنين على هامش نهائي كأس اتحاد غرب آسيا إن هناك رغبة من اللاعبين في التتويج بلقب البطولة، مشيرًا إلى صعوبة المباراة أمام قطر، نظرًا للإمكانات التي يمتكلها كل فريق.
وخاض لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء الإثنين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد.
ويخوض المنتخب السعودي مواجهة صعبة أمام نظيره القطري اليوم الثلاثاء في نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للشباب تحت 23 عامًا في جدة.