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الشهري: بطولة غرب آسيا تؤهلنا لأوليمبياد باريس

2022-11-15 الساعة 12:53
الشهري: بطولة غرب آسيا تؤهلنا لأوليمبياد باريس
المواطن - الرياض

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تمنى سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي تحت 23 سنة الوصول إلى جاهزية عالية في المباراة النهائية أمام منتخب قطر من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا.

الوصول إلى الأوليمبياد

وأضاف سعد الشهري بحسب ما نقلته قناة ssc أن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا هي ضمن إعدادنا للوصول للهدف الأكبر وهو التأهل إلى أولمبياد باريس.

وتابع الشهري قائلًا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء الإثنين على هامش نهائي كأس اتحاد غرب آسيا إن هناك رغبة من اللاعبين في التتويج بلقب البطولة، مشيرًا إلى صعوبة المباراة أمام قطر، نظرًا للإمكانات التي يمتكلها كل فريق.

وخاض لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء الإثنين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد.

ويخوض المنتخب السعودي مواجهة صعبة أمام نظيره القطري اليوم الثلاثاء في نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للشباب تحت 23 عامًا في جدة.

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