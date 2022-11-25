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يستأنف جلساته الاثنين بمناقشة تقارير اللجان

الشورى يناقش مقترح مشروع إدارة الهوية الرقمية

2022-11-25 الساعة 5:05
الشورى يناقش مقترح مشروع إدارة الهوية الرقمية
المواطن - الرياض

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يعقد مجلس الشورى الاثنين المقبل جلسته العادية الثانية عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة لمناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله الأسبوع القادم.

جدول أعمال الشورى

ويتضمن جدول أعمال جلسة المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن مقترح مشروع إدارة الهوية الرقمية؛ المقدم استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس، بعد أن أتمت اللجنة دراسة المشروع وقدمت عليه توصيتها.

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كما يناقش المجلس تقريرًا مقدمًا من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث عكفت اللجنة خلال المدة الماضية على دراسة مشروع اللائحة وقدمت عليه توصيتها لعرضها أمام المجلس.

وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن تعديل نظام معهد الإدارة بنقل إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الإدارية من وزارة التجارة إلى المعهد.

وعلى صعيد أعمال الجلسة العادية الثالثة عشرة التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم يناقش المجلس تقريرًا تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع مذكرة اتفاق لانضمام المملكة إلى المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة مشروع المذكرة.

توصيات لجنة التجارة

كما يصوّت الشورى خلال هذه الجلسة على عددٍ من توصيات لجنة التجارة والاستثمار، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي 1442/1443هـ، وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن مقترحات الأعضاء واستفساراتهم التي طرحت أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

ويدرس المجلس تقريرًا مقدمًا من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن تعديل نظام العمل التطوعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 27/5/1441هـ، وتقريرًا من لجنة التجارة والاستثمار، بشأن جدول الالتزامات المحدث للمملكة للتجارة في الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية.

كما يتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير مقدم من اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للضرائب والجمارك في المجر.

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