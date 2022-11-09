احذروا رسالة تويتر بلو: ينتهي حسابك للأبد الصلاة على والدة الأمير متعب بن عبدالله عصر اليوم قصة مريض نفسي تنتهي بالانتحار نوع مزعج جدًا من التسول غير المباشر تطبيق “تويو” الفائق يعلن عقد شراكة إستراتيجية مع “جيديا” لحلول الدفع المالية وزارة الدفاع تتيح الاستعلام عن نتائج التجنيد الموحد السكران يطمئن محبيه وينفي إصابته بمرض خطير السعودية تذهل حضور WTM قريبًا.. مخالفة عدم الإفساح لسيارات الطوارئ عبر الهلال الأحمر الإطاحة بالمتلفظ على رجل الأمن بحائل
ستقام صلاة الجنازة على والدة الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بعد صلاة عصر اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
وكان الديوان الملكي قد أصدر بياناً في وقت سابق قال فيه “انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود”.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
“المواطن”، تتقدم بخالص العزاء للأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز في وفاة والدته، سائلة المولى أن يتغمدها بواسع رحمته.