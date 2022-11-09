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بجامع الأمير تركي في الرياض

الصلاة على والدة الأمير متعب بن عبدالله عصر اليوم

2022-11-09 الساعة 11:25
الصلاة على والدة الأمير متعب بن عبدالله عصر اليوم
المواطن - الرياض

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ستقام صلاة الجنازة على والدة الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بعد صلاة عصر اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وكان الديوان الملكي قد أصدر بياناً في وقت سابق قال فيه “انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود”.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

“المواطن”، تتقدم بخالص العزاء للأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز في وفاة والدته، سائلة المولى أن يتغمدها بواسع رحمته.

 

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