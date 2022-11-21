الصندوق الصناعي ينوع استثماراته لريادة السعودية صناعيًّا

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قال الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي د. إبراهيم المعجل: إن الصندوق الصناعي مع طموح رؤية 2030، ارتكز في 2018 و2019 على أكبر برامج الرؤية من الناحية الاقتصادية والمتمثل في برامج الثورة الصناعية والخدمات اللوجيستية.
الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي (د.إبراهيم المعجل): الدور الأساسي للصندوق هو التمكين المالي لتحقيق طموحنا أن نكون قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية @almodifer#الصندوق_الصناعي_في_الصورة pic.twitter.com/wCmXZqNkms
— في الصورة (@almodifershow) November 21, 2022
وأوضح المعجل، في حواره لبرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن طموح الصندوق أن يصبح قوة صناعية رائدة ومنصة لوجيستية عالمية للاستفادة من موقع المملكة.
وأضاف المعجل أن الصندوق توسع ليشمل خدمات الصناعة والتعدين والطاقة، ونقل المدخلات للمصانع ونقل المنتج للمستهلك، لافتًا إلى أن الصندوق الصناعي دوره يتمثل في التمكين المالي لتحول المملكة لقوة صناعية رائدة ومنصة لوجيستية عالمية، وذلك من خلال الاستثمار ماليًّا في كافة الصناعات التي يدعمها الصندوق.