العدل: 5 خطوات لإضافة وإسقاط وكيل للمنشآت عبر ناجز

أعلنت وزارة العدل، عن طريقة إضافة وإسقاط وكيل للمنشآت لطلبات التنفيذ عبر بوابة ناجز دون الحاجة إلى زيارة المحكمة.

وأوضحت وزارة العدل في إنفوجراف صادر عنها، أن خدمة إضافة وإسقاط وكيل للمنشآت لطلبات التنفيذ، تمكن المستفيد (ممثل المنشأة) من (إضافة وكيل أو إسقاط وكيل) في طلبات التنفيذ إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة المحكمة.

خطوات استخدام الخدمة:

1- تفعيل حساب المنشأة على ناجز.

2- الدخول إلى حساب المنشأة.

3- اختيار خدمة طلبات التنفيذ للمنشأة.

4- اختيار إضافة أو إسقاط وكيل.

5- تحديد طلب التنفيذ.

خدمات إلكترونية جديدة

وكان وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وجه في وقت سابق، بإطلاق 11 خدمة إلكترونية قضائية جديدة من خلال بوابة ناجز.

وكانت هذه الخدمات: خدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولى، والتحقق من رخصة المحامين، والتحقق من سريان الوكالة أثناء سير القضية، وعرض المرفقات على بوابة ناجز، واستحداث حالات جديدة لطلب الالتماس والاعتراض، إضافة إلى خدمات تحضير الأطراف من بوابة ناجز، وعرض بيانات التكاليف لدى الدائرة، وتفعيل حساب المحامين، والربط مع قيم، والسماح لمصفي التركة وناظر الوقف بتقديم طلبات على القضية، وإضافة الوقف كطرف من أطراف الدعوى.

وتعزز هذه الخدمات الجديدة من تيسير الخدمات العدلية، واختصار الوقت والجهد، وتغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، حيث بلغت الخدمات العدلية المقدمة عن بعد أكثر من 150 خدمة عبر بوابة ناجز.