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تزامنًا مع حملة شجع بأمان

العيادات المتنقلة بمستشفى سلوى تستقبل المشجعين

2022-11-23 الساعة 3:03
العيادات المتنقلة بمستشفى سلوى تستقبل المشجعين
المواطن - الرياض

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دشن مستشفى سلوى العام التابع لشبكة الخدمات الصحية الطرفية أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، عربة العيادات المتنقلة في منفذ سلوى الحدودي السعودي مع دولة قطر.

فحوص السكري والضغط

وتستقبل العربة المتنقلة الحالات الخفيفة والمتوسطة في عياداتها المختلفة، كما توفر للمراجعين والزوار من مشجعي كأس العالم فحوصات السكري والضغط وعلاجها، إضافة للقاح الإنفلونزا الموسمية للراغبين في التطعيم.

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رعاية صحية خلال المونديال

يذكر أن مستشفى سلوى العام يعمل على تقديم الرعاية الصحية طوال فترة كأس العالم للعام 2022م، بالتعاون مع تجمع الأحساء الصحي، ومشاركة الهلال الأحمر السعودي، وعدد من الجهات ذات العلاقة على مدار 24 ساعة.

شجع بأمان

كما أطلق تجمع الشرقية الصحي ممثلًا بالإدارة التنفيذية للتواصل المؤسسي وفرق التواصل الصحي وتعزيز الصحة والتطوع الصحي، حملة شجع بأمان لتوعية المسافرين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال حضور مباريات كأس العالم، وذلك مع توجه الجماهير للبطولة عبر منفذ سلوى.

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