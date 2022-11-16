الغامدي أفضل لاعب في غرب آسيا

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توج نجم المنتخب الأخضر الأولمبي، أحمد الغامدي، بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا، التي انتهت مبارياتها، أمس الثلاثاء، بفوز الأخضر على نظيره القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ونشر حساب المنتخب السعودي، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: أحمد الغامدي.. الأفضل في غرب القارة. الأخضر الأولمبي بطل غرب آسيا.
توج منتخب الأخضر الأولمبي لكرة القدم ببطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، بالفوز على قطر في المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء بنتيجة (3/ 1).
وتواجه منتخبا السعودية وقطر على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وافتتح أحمد الغامدي لاعب السعودية التسجيل لمنتخب بلده في الدقيقة 9، بتسديدة قوية “على الطاير” من داخل منطقة الجزاء بعد نجاحه في متابعة عرضية مرسلة من الجبهة اليمنى.