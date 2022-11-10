الغنوشي أمام القضاء بتهم تصل لـ الإعدام

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أعلن سامي الطريقي، محامي رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، عن مثول موكله أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة، اليوم الخميس، في القضية المعروفة إعلاميًا بملف أنستالينغو.
وكان الفرع الجهوي للمحامين بسوسة، قد أعلن أنه تقرر بعد التنسيق مع قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، إجراء الاستنطاقات بخصوص هذه القضية بقاعة الجلسة.
من المعروف أن النيابة العمومية فتحت تحقيقًا ضد 27 متهمًا من بينهم أشخاص في حالة فرار، وذلك من أجل ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضًا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي، وذلك حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
ووفقًا لـ موزاييك، تصل عقوبة التهم حد الإعدام، وذلك كما وردت في الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على “معاقبة مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي.