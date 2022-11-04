الغيامه: شكاوى الأندية ضد الإعلاميين إساءة

قال الصحفي الرياضي عبدالعزيز الغيامه: إن هناك شكاوى كبيرة من الأندية ضد الإعلاميين وهذا يمثل إساءة كبيرة للإعلام.

حالة الإعلام

وأضاف الغيامة، في تصريحات إلى برنامج بره الـ18 على قناة SSC، أن صورة الإعلام الرياضي السعودي الآن في أسوأ حالاتها رغم أنه أقوى إعلام عربي.