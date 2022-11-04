الغيامه: شكاوى الأندية ضد الإعلاميين إساءة

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قال الصحفي الرياضي عبدالعزيز الغيامه: إن هناك شكاوى كبيرة من الأندية ضد الإعلاميين وهذا يمثل إساءة كبيرة للإعلام.
#برا_18 | عبدالعزيز الغيامه:
وجود شكاوى كبيرة من الأندية ضد الإعلاميين فيه إساءة كبيرة للإعلام وصورة الإعلام الرياضي السعودي الآن في أسوأ حالاتها رغم أنه أقوى إعلام عربي.قد يهمّك أيضاً
@ALGHIAMAH
#SSC pic.twitter.com/2O15mabSmp
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 3, 2022
وأضاف الغيامة، في تصريحات إلى برنامج بره الـ18 على قناة SSC، أن صورة الإعلام الرياضي السعودي الآن في أسوأ حالاتها رغم أنه أقوى إعلام عربي.