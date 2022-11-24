الفيروس المخلوي ثاني أكبر مسبب للوفاة بالبلاد النامية

هدف يعلن دورات مجانية في مجال الأمن السيبراني وزير الرياضة: الأخضر فاجأ الجميع وقدم أداء عالميًّا حالة مطرية خامسة الليلة على 3 مناطق جراحة ناجحة لـ ياسر الشهراني في غدة البنكرياس صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم
كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن الفيروس المخلوي التنفسي موجود كل عام، مشيرًا إلى أنه لا داعي للذعر من المواطنين.
وأردف إسلام عنان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حديث الأخبار، الذي يذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدراسات أثبتت أن الأطفال عرضة للإصابة بالمرض حتى سن سنتين.
وأضاف أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن نسبة تفاقم الأعراض للفيروس المخلوي للكبار فوق سن 65 سنة، ولديهم أمراض مزمنة تكون أعلى من الأطفال.
ولفت إسلام عنان إلى أن مصر من أقل الدول حدوثًا للوفاة من هذا الفيروس، مؤكدًا أن الفيروس المخلوي ثاني أكبر مسبب للوفاة في البلاد النامية نتيجة نقص الإمدادات بالرعاية الصحية.