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الأطفال الأكثر عرضة للإصابة

الفيروس المخلوي ثاني أكبر مسبب للوفاة بالبلاد النامية

2022-11-24 الساعة 1:43
الفيروس المخلوي ثاني أكبر مسبب للوفاة بالبلاد النامية
المواطن - متابعة

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كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن الفيروس المخلوي التنفسي موجود كل عام، مشيرًا إلى أنه لا داعي للذعر من المواطنين.

الفئات الأكثر عرضة

وأردف إسلام عنان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حديث الأخبار، الذي يذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدراسات أثبتت أن الأطفال عرضة للإصابة بالمرض حتى سن سنتين.

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وأضاف أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن نسبة تفاقم الأعراض للفيروس المخلوي للكبار فوق سن 65 سنة، ولديهم أمراض مزمنة تكون أعلى من الأطفال.

ولفت إسلام عنان إلى أن مصر من أقل الدول حدوثًا للوفاة من هذا الفيروس، مؤكدًا أن الفيروس المخلوي ثاني أكبر مسبب للوفاة في البلاد النامية نتيجة نقص الإمدادات بالرعاية الصحية.

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