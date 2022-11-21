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الفيضانات تهدد مزارع العنب في أستراليا

2022-11-21 الساعة 7:05
الفيضانات تهدد مزارع العنب في أستراليا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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أعلنت أستراليا حالة الطوارئ القصوى بسبب الفيضانات التي ضربت البلد وتهدد على وجه خاص مزارع العنب جنوب الدولة، بحسب موقع Decanter الأسترالي.

وشهدت أستراليا الأسبوع الماضي فيضانات غزيرة، ووصلت المياه إلى مستويات خطيرة، بحيث بات بإمكانها غمر أكبر مزارع العنب، لكن حتى الآن فإنه ليس من الممكن تقدير الأضرار النهائية.

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ومع ذلك، يُعتقد أن عددًا كبيرًا من مزارع العنب، مثل All Saints Estate و Pfeiffer Wines غُمرت  بالمياه الفائضة من أحواض تجميع المياه، ويخشى البعض من انخفاض كبير في المحصول، بحسب وكالة الأنباء الأسترالية.

فيضانات تستغرق شهورًا

وتحذر السلطات الأسترالية من أن الفيضانات قد تستغرق شهورًا، مع استمرار المخاوف من ضربها أجزاء أخرى من أستراليا لاسيما وأن أنهار أخرى في جنوب الدولة وجنوب شرقها تستمر في الفيضان.

وقال مزارع العنب جين فايفر: لم نتمكن من الوصول إلى مزارعنا منذ أسبوعين، ونعتقد أن العفن سيصيب النبات، ونحن نستعد لسيناريو ألا نحصد حبة عنب واحدة هذا الصيف.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أدت الأمطار التي لا هوادة فيها والفيضانات الشديدة إلى تغيير كامل في المناطق النائية الأسترالية، وفي غضون ستة أشهر أصبحت المناطق القاحلة خصبة وخضراء.

الفيضانات تهدد مزارع العنب في أستراليا

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