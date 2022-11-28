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بعد تألقه أمام صربيا

الفيفا عن فينسينت أبو بكر: فارس يجلب النصر

2022-11-28 الساعة 7:27
الفيفا عن فينسينت أبو بكر: فارس يجلب النصر
المواطن - محمد سمعه

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أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” باللاعب الكاميروني فينسينت أبو بكر، وذلك بعد أن ساهم في تعادل منتخب بلاده ضد صربيا بنتيجة 3-3 اليوم في نهائيات كأس العالم بقطر.

أبو بكر فارس يجلب النصر

وقال الحساب الرسمي لـ ” كأس العالم فيفا قطر ” باللغة العربية عبر “تويتر : ” عندما يكون في صفوفك فارس، يأتيك النصر”.

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وأصبح أبو بكر نجم نادي النصر أول بديل إفريقي يُسجل ويصنع في مباراة واحدة في المونديال.

الكاميرون تتعادل مع صربيا

وكان حساب نادي النصر وجه كلمات الثناء والإشادة لـ فينسينت أبو بكر بعد تألقه أمام صربيا، حيث نشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر “تويتر” الدقائق التي ظهر فيها حسم أبو بكر مع منتخب بلاده أمام صربيا حيث ساهم في إنقاذ منتخب بلاده من الخسارة بالتعادل بنتيجة 3-3.وعلق حساب نادي النصر قائلًا: ” أداء مذهل من نجمنا الكاميروني فينسينت أبو بكر، فخورون بك وبالتوفيق في المباراة القادمة”.

ونجح فينسينت أبو بكر في إحراز الهدف الثاني لمنتخب بلاده بالدقيقة الـ64 بطريقة جميلة بعد دخوله للقاء بـ 10 دقائق كبديل ثم صنع الهدف الثالث للاعب تشوبو موتينج في الدقيقة الـ66 لتُصبح النتيجة 3-3 بين المنتخبين.

جدير بالذكر، المنتخب الكاميروني سيواجه منتخب البرازيل مساء الجمعة المقبلة في العاشرة مساءً في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في المونديال، بينما يلعب منتخب صربيا في نفس التوقيت أمام منتخب سويسرا.

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