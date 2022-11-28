الفيفا عن فينسينت أبو بكر: فارس يجلب النصر

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” باللاعب الكاميروني فينسينت أبو بكر، وذلك بعد أن ساهم في تعادل منتخب بلاده ضد صربيا بنتيجة 3-3 اليوم في نهائيات كأس العالم بقطر.

أبو بكر فارس يجلب النصر

وقال الحساب الرسمي لـ ” كأس العالم فيفا قطر ” باللغة العربية عبر “تويتر : ” عندما يكون في صفوفك فارس، يأتيك النصر”.

وأصبح أبو بكر نجم نادي النصر أول بديل إفريقي يُسجل ويصنع في مباراة واحدة في المونديال.

الكاميرون تتعادل مع صربيا