الفيفا يسلب هدف صابري في مرمى بلجيكا ويحتسبه لـ سايس

فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال
فاجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” اللاعب المغربي عبدالحميد صابري باحتساب هدفه الأول في شباك بلجيكا لصالح قائد المنتخب المغربي، رومان سايس، وذلك بعد فوز أسود الأطلس على المنتخب البلجيكي أمس بنتيجة 2-0 في كأس العالم 2022 بقطر.
⚽️🇲🇦 هـــدف | عبدالحميد صابري يسدد ركلة حرة مباشرة ويضعها في الشباك مباشرة مسجلاً هدف التقدم لأسود الأطلسقد يهمّك أيضاً
📦 اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1
📱 https://t.co/alkogGtHdW#كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 | #بلجيكا_المغرب #Qatar2022 #WorldCup2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/TVwf1tI9C7
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 27, 2022
وقرر الفيفا سلب الهدف من صابري ومنحه لـ سايس، بعد أن أظهرت الإعادة التلفزيونية تدخل سايس في الكرة ولمسها وهي تتهادى في شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.
وسُجل الهدف المغربي الأول في الدقيقة الـ73 بعد تنفيذ أمثل لركلة حرة مباشرة في شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، وبعد دقيقة من نزول اللاعب عبدالرزاق حمدالله.
وكان اللاعب زكريا أبو خلال سجل الهدف الثاني لمنتخب أسود الأطلس في الدقيقة الـ90، بعد تمريرة متقنة من زميله حكيم زياش.
وسيواجه المنتخب المغربي، نظيره الكندي مساء الخميس المقبل في مباريات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة في نهائيات كأس العالم، حيث تُقام المباراة في السادسة مساءً بتوقيت المملكة.
وفي وقت سابق، رصدت تقارير صحفية إشعال جماهير منتخب بلجيكا للحرائق في العاصمة بروكسل، وذلك بعد خسارة منتخبها الوطني أمام المنتخب المغربي أمس.
وعرضت صحيفة The Sun صورًا للجماهير البلجيكية وهي تُشعل النيران في بعض المناطق الحيوية في شوارع مدينة بروكسل اعتراضًا على الخسارة من المنتخب المغربي.
وانتشر المئات من عناصر الشرطة البلجيكية، وذلك لفرض الأمن وإلقاء القبض على المشاغبين من الجماهير، بعد الخسارة.
وكان فيليب كلوز عمدة مدينة بروكسل طالب المواطنين البلجيكيين بعدم القدوم إلى منتصف المدينة بسبب اندلاع الحرائق وكثرة أعمال الشغب.