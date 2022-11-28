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بعد فوز المغرب على بلجيكا بثنائية

الفيفا يسلب هدف صابري في مرمى بلجيكا ويحتسبه لـ سايس

2022-11-28 الساعة 6:07
الفيفا يسلب هدف صابري في مرمى بلجيكا ويحتسبه لـ سايس
المواطن - الرياض

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فاجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” اللاعب المغربي عبدالحميد صابري باحتساب هدفه الأول في شباك بلجيكا لصالح قائد المنتخب المغربي، رومان سايس، وذلك بعد فوز أسود الأطلس على المنتخب البلجيكي أمس بنتيجة 2-0 في كأس العالم 2022 بقطر.

رومان سايس مُحرز الهدف الأول

وقرر الفيفا سلب الهدف من صابري ومنحه لـ سايس، بعد أن أظهرت الإعادة التلفزيونية تدخل سايس في الكرة ولمسها وهي تتهادى في شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وسُجل الهدف المغربي الأول في الدقيقة الـ73 بعد تنفيذ أمثل لركلة حرة مباشرة في شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، وبعد دقيقة من نزول اللاعب عبدالرزاق حمدالله.

وكان اللاعب زكريا أبو خلال سجل الهدف الثاني لمنتخب أسود الأطلس في الدقيقة الـ90، بعد تمريرة متقنة من زميله حكيم زياش.

وسيواجه المنتخب المغربي، نظيره الكندي مساء الخميس المقبل في مباريات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة في نهائيات كأس العالم، حيث تُقام المباراة في السادسة مساءً بتوقيت المملكة.

رومان سايس
رومان سايس

أعمال شغب في بلجيكا

وفي وقت سابق، رصدت تقارير صحفية إشعال جماهير منتخب بلجيكا للحرائق في العاصمة بروكسل، وذلك بعد خسارة منتخبها الوطني أمام المنتخب المغربي أمس.

وعرضت صحيفة The Sun صورًا للجماهير البلجيكية وهي تُشعل النيران في بعض المناطق الحيوية في شوارع مدينة بروكسل اعتراضًا على الخسارة من المنتخب المغربي.

وانتشر المئات من عناصر الشرطة البلجيكية، وذلك لفرض الأمن وإلقاء القبض على المشاغبين من الجماهير، بعد الخسارة.

وكان فيليب كلوز عمدة مدينة بروكسل طالب المواطنين البلجيكيين بعدم القدوم إلى منتصف المدينة بسبب اندلاع الحرائق وكثرة أعمال الشغب.

 

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