القبض على شخص لاعتدائه على آخر في الباحة

أوضحت شرطة منطقة الباحة، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لشخص يعتدي على آخر في مناسبة اجتماعية، فإنه تم القبض على المعتدي.

خلاف سابق

وأكد الأمن العام، أنه تبين من إجراءات الاستدلال الأولية وجود خلاف سابق بينهما، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.