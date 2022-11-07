القبض على عراقي ابتز طليقته بصور حميمة

أعلنت السلطات العراقية المختصة، اليوم الاثنين، عن اعتقال رجل ابتز طليقته بنشر صور حميمة لها مقابل دفع أموال.

ابتزاز طليقته

وكان الرجل العراقي هدد زوجته السابقة بنشر صورة حميمة لها في حال رفضت أن تدفع له مبالغ مالية، إلا أن السلطات اعتقلته فورًا.

وقالت وزارة الداخلية العراقية، في بيان نقلته وسائل الإعلام: إن مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز طليقته إلكترونيًا وتهديدها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تدفع مبلغاً مالياً في بغداد.

كمين للمتهم

وأضاف البيان: بعد أن استنجدت المشتكية بمفارز مكتب المنصور لمكافحة الإجرام حول تعرضها لابتزاز إلكتروني من قبل طليقها، على الفور تم تشكيل فريق عمل للمتابعة، وبعد التحري وجمع المعلومات وبالتنسيق مع المشتكية تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم بالجرم المشهود، ولدى إجراء التحقيق معه اعترف صراحةً عن قيامه بإرسال صور طليقته وابتزازها.

وتم عرض أوراق التحقيق أمام القاضي، وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل، وفقاً للبيان.