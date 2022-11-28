الكاميرون تنجو من مغادرة المونديال بتعادل قاتل أمام صربيا

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نجا منتخب الكاميرون من توديع كأس العالم قطر 2022، بعد تعادله المثير مع منتخب صربيا بنتيجة 3-3 ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة السابعة في المونديال.
هدف صربيا "53": الكاميرون 1-3 صربيا .. #كأس_العالم #قطر2022 #CMRSER #SRB #CMR #FIFAWorldCup #Qatar2022 #Orlovi #Srbija @FSSrbije pic.twitter.com/fXikm85s3Sقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 28, 2022
وكان منتخب الأسود غير المروضة تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب جان شارل بالدقيقة الـ30 من ركلة ركنية.
ونجح المنتخب الصربي قبل نهاية الشوط الأول في قلب الطاولة على منتخب الكاميرون بإحراز هدفين عبر اللاعبين يافلوفيتش وسيرجي سافيتش في الدقيقتين الـ 45 والدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.
وفي الشوط الثاني، عزز منتخب صربيا من تقدمه بالهدف الثالث عبر اللاعب ميتروفيتش في الدقيقة الـ53.
هدف صربيا "45+3": الكاميرون 1-2 صربيا .. #كأس_العالم #قطر2022 #CMRSER #SRB #CMR #FIFAWorldCup #Qatar2022 #Orlovi #Srbija @FSSrbije #LionsIndomptables pic.twitter.com/G3Q7HSK5yH
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 28, 2022
وفي ظل اعتقاد الجميع أن المنتخب الإفريقي في طريقه لتوديع المونديال، دخل اللاعب فينسينت أبو بكر بديلًا ليُنقذ منتخب بلاده من الهزيمة أمام المنتخب الصربي.
هدف صربيا "45+1": الكاميرون 1-1 صربيا .. #كأس_العالم #قطر2022 #CMRSER #SRB #CMR #FIFAWorldCup #Qatar2022 #Orlovi #Srbija @FSSrbije #LionsIndomptables @FecafootOfficie pic.twitter.com/sB5pgmJQ9m
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 28, 2022
ونجح أبو بكر في إحراز الهدف الثاني لمنتخب بلاده بالدقيقة الـ64 بطريقة جميلة ثم صنع الهدف الثالث للاعب تشوبو موتينج في الدقيقة الـ66 لتُصبح النتيجة 3-3 بين المنتخبين.
وواصل المنتخب الإفريقي ضغطه بكل قوة لإحراز الهدف الرابع ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.
وانتهت المباراة بالتعادل بثلاثية لكل فريق، حيث أصبح رصيد منتخب الكاميرون نقطة في المركز الثالث في المجموعة السابعة، بينما أصبح رصيد منتخب صربيا نقطة في المركز الرابع.
هدف الكاميرون "66": الكاميرون 3-3 صربيا .. #كأس_العالم #قطر2022 #CMRSER #SRB #CMR #FIFAWorldCup #Qatar2022 #Orlovi #Srbija @FSSrbije #LionsIndomptables @FecafootOfficie pic.twitter.com/M2iIRiJ3k9
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 28, 2022
هدف أبو بكر الثاني لمنتخب #الكاميرون من زاوية مغايرة
.. #كأس_العالم #قطر2022 #CMRSER #SRB #CMR #FIFAWorldCup #Qatar2022 #Orlovi #Srbija #LionsIndomptables pic.twitter.com/PcTNkg3IJx
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 28, 2022
هدف الكاميرون "29": الكاميرون 1-0 صربيا .. #كأس_العالم #قطر2022 #CMRSER #SRB #CMR #FIFAWorldCup #Qatar2022 #Orlovi #Srbija #LionsIndomptables @FecafootOfficie pic.twitter.com/NOn6yVq2yE
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 28, 2022