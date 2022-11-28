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المباراة شهدت 6 أهداف بين المنتخبين

الكاميرون تنجو من مغادرة المونديال بتعادل قاتل أمام صربيا

2022-11-28 الساعة 3:34
الكاميرون تنجو من مغادرة المونديال بتعادل قاتل أمام صربيا
المواطن - محمد سمعه

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نجا منتخب الكاميرون من توديع كأس العالم قطر 2022، بعد تعادله المثير مع منتخب صربيا بنتيجة 3-3 ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة السابعة في المونديال.

وكان منتخب الأسود غير المروضة تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب جان شارل بالدقيقة الـ30 من ركلة ركنية.

ونجح المنتخب الصربي قبل نهاية الشوط الأول في قلب الطاولة على منتخب الكاميرون بإحراز هدفين عبر اللاعبين يافلوفيتش وسيرجي سافيتش في الدقيقتين الـ 45 والدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، عزز منتخب صربيا من تقدمه بالهدف الثالث عبر اللاعب ميتروفيتش في الدقيقة الـ53.

الكاميرون تعود من بعيد

وفي ظل اعتقاد الجميع أن المنتخب الإفريقي في طريقه لتوديع المونديال، دخل اللاعب فينسينت أبو بكر بديلًا ليُنقذ منتخب بلاده من الهزيمة أمام المنتخب الصربي.

الكاميرون ضد صربيا

ونجح أبو بكر في إحراز الهدف الثاني لمنتخب بلاده بالدقيقة الـ64 بطريقة جميلة ثم صنع الهدف الثالث للاعب تشوبو موتينج في الدقيقة الـ66 لتُصبح النتيجة 3-3 بين المنتخبين.

وواصل المنتخب الإفريقي ضغطه بكل قوة لإحراز الهدف الرابع ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وانتهت المباراة بالتعادل بثلاثية لكل فريق، حيث أصبح رصيد منتخب الكاميرون نقطة في المركز الثالث في المجموعة السابعة، بينما أصبح رصيد منتخب صربيا نقطة في المركز الرابع.

فينسينت أبو بكر - الكاميرون وصربيا - مونديال قطر

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