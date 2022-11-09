الكلاب الضالة تنهش طفلًا في عمان

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وثق مقطع فيديو هجوم عدد من الكلاب الضالة على طفل في سلطنة عمان، إلا أن العناية الإلهية أنقذته من الموت المحقق بعد تدخل أحد الأشخاص لإنقاذه.
وبحسب المقطع المتداول على تويتر كان الطفل يسير بمفرده حين طاردته الكلاب وأسقطته أرضًا وبدأت تعضه وتنهشه عدة مرات، إلى أن وصل سائق حافلة وتدخل لإنقاذ الطفل.