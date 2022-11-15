الكونغرس العالمي للإعلام يناقش صناعة المحتوى الإخباري

عُقدت اليوم ضمن أعمال الكونغرس العالمي للإعلام الذي يستمر حتى 17 نوفمبر، عدد من ورش العمل والجلسات الحوارية التي تناقش مستقبل المحتوى الإخباري ومستقبل الإعلام وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلام والصحافة الرقمية.

وتهدف الورش والجلسات إلى استثمار الشباب في قطاع الإعلام والمحتوى الإخباري والاستفادة من التقنية المتطورة في مجال الأخبار والبحث عن حلول للمعوقات التي يواجهها القطاع الإعلامي ودمج قنوات التواصل الرقمية.

يُذكر أن الكونغرس العالمي للإعلام يضم معرضاً مصاحباً ضمن فعالياته بمشاركة واسعة من المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة.