اللقب الأول يُحفز السعودية وقطر

تترقب الجماهير مباراة السعودية وقطر ضمن منافسات بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، وسط تمنيات بتألق الأخضر الأولمبي وحصد اللقب.

السعودية وقطر

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية وقطر عند الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا.

ونجح الأخضر الأولمبي في التأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على عمان بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدور نصف النهائي، فيما صعد منتخب قطر بصعوبة، حيث تجاوز سوريا بركلات الترجيح بنتيجة 7/6.

اللقب الأول

ويدخل الأخضر الأولمبي مباراة السعودية وقطر اليوم، بهدف مواصلة التألق، والتتويج بلقب كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما خسر نهائي النسخة الماضية أمام الأردن.

على الجانب الآخر، تُعد هذه المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخب قطر الأولمبي إلى نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا، حيث سبق وحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية في النسخة الأولى عام 2015.