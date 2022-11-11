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في غياب بنزيما

المرينجي يتجاوز قادش بثنائية بالليجا

2022-11-11 الساعة 1:56
المرينجي يتجاوز قادش بثنائية بالليجا
المواطن – متابعة

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حقق فريق ريال مدريد الإسباني الفوز على ضيفه قادش بثنائية مقابل هدف، مساء الخميس، في ختام الجولة الـ14 من مباريات الليجا في غياب المهاجم الأول للمرينجي، النجم الفرنسي كريم بنزيما للإصابة.

كريم بنزيما
بنزيما

تفاصيل المباراة

سجل إيدير ميليتاو هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 40، ثم أضاف توني كروس هدفًا ثانيًا في الدقيقة 70.

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فيما سجل لوكاس بيريز هدف قادش الوحيد عند الدقيقة 81 من زمن المباراة.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

ترتيب المرينجي

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 35 نقطة في وصافة ترتيب الدوري الإسباني، ليقلص الفارق مع غريمه برشلونة، متصدر الترتيب، إلى نقطتين.

في المقابل توقف رصيد قادش عند 11 نقطة في المركز الـ19 (قبل الأخير).

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