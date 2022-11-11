المرينجي يتجاوز قادش بثنائية بالليجا

حقق فريق ريال مدريد الإسباني الفوز على ضيفه قادش بثنائية مقابل هدف، مساء الخميس، في ختام الجولة الـ14 من مباريات الليجا في غياب المهاجم الأول للمرينجي، النجم الفرنسي كريم بنزيما للإصابة.

تفاصيل المباراة

سجل إيدير ميليتاو هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 40، ثم أضاف توني كروس هدفًا ثانيًا في الدقيقة 70.

فيما سجل لوكاس بيريز هدف قادش الوحيد عند الدقيقة 81 من زمن المباراة.

ترتيب المرينجي

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 35 نقطة في وصافة ترتيب الدوري الإسباني، ليقلص الفارق مع غريمه برشلونة، متصدر الترتيب، إلى نقطتين.

في المقابل توقف رصيد قادش عند 11 نقطة في المركز الـ19 (قبل الأخير).