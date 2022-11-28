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المسند: قمة السحب على جدة أعلى من جبل إفرست

2022-11-28 الساعة 11:51
المسند: قمة السحب على جدة أعلى من جبل إفرست
المواطن - الرياض

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أكد نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، د. عبدالله المسند، أن ارتفاع قمة السحب على جدة وصلت حتى 18 كيلو، أي أعلى من قمة جبل إفرست مرتين.

لفت المسند، في مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، إلى أن المدن الكبيرة مثل جدة والرياض، تقوم بعمل قبة حرارية، أو جزر حرارية تولد حرارة تختلف عن الأماكن الخارجية أو المحافظات الصغيرة أو القرى.

رطوبة عظيمة

تابع المسند: ينتج عن هذه القبة الحريرية ما يساهم في وجود رطوبة عظيمة كما حصل يوم الخميس الماضي، حيث كانت الرطوبة موجودة فوق الطبقات السطحية والطبقات الجوية العليا، بالإضافة إلى لقاء تيارين، أو رفع هذه الكمية المهولة من الرطوبة حتى وجدت، كتل بادرة على ارتفاعات ذات قيمة كيلو و5 كيلو، وبدأت تتشكل هذه السحب، حتى شملت الجو والبحر.

أعلى من جبل إفريست

وأكد المسند أن السحب العظيمة التي شهدتها جدة وصلت ارتفاعها حتى 18 كيلو أي أعلى من قمة جبل إفريست بمرتين، فهذه السحب عظيمة جدًّا، حيث عصرت ما فيها من رطوبة إلى الكمية التي تعادل 3 مواسم من المواسم المطرية التي تهطل على جدة، ونزلت خلال جزء من النهار.

تنبيهات من الطقس

من جانب آخر، توقعت الأرصاد أن تشهد عدد من المناطق في السعودية سيولًا جديدة، مشابهة لسيول جدة خلال الأيام المقبلة.

وحذرت الأرصاد المواطنين، من حالة الطقس، والتداعيات التي على المواطنين اتباعها لتجنب أي حوادث مثل ما حدث في سيول جدة.

وحدد المركز الوطني للأرصاد المناطق المعرضة للسيول، ومنها المدينة المنورة، تبوك، وسواحلها وتشمل الوجه، ضبا، ينبع، وكذلك المناطق المحيطة ومن بينها الجوف، حائل، ومن المتوقع أن تمتد إلى شمال مكة المكرمة.

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