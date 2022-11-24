المعهد العالي للتقنيات الورقية يعلن فتح القبول للثانوية

أعلن المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية بمحافظة جدة فتح القبول للفصل التدريبي القادم (ديسمبر 2022)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

شروط القبول:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (علمي / إداري) وبنسبة لا تقل عن 70٪.

3- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 26 سنة.

4- اجتياز المتقدم لاختبار القبول والمقابلة الشخصية.

5- أن لا يكون المتقدم قد سبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

6- أن يكون المتدرب غير موظف أو مسجل في التأمينات الاجتماعية.

مزايا المتدرب:

1- مكافأة شهرية مجزية.

2- المتدرب يعتبر موظف من اليوم الأول بالمعهد بعد توقيع العقد مع الشركة الموظفة.

3- تأمين طبي.

4- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

5- إتقان الخريج للغة الإنجليزية بعد التخرج.

6- الحصول على شهادة الدبلوم مُعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ملف دليل المتدرب:

– تم رفع نسخة من دليل المتدرب شامل جميع التفاصيل بصيغة (PDF) على قناة (أي وظيفة) الرسمية في منصة (التيليجرام): اضغط هنا