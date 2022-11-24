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المعهد العالي للتقنيات الورقية يعلن فتح القبول للثانوية

2022-11-24 الساعة 10:28
المعهد العالي للتقنيات الورقية يعلن فتح القبول للثانوية
المواطن - الرياض

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أعلن المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية بمحافظة جدة فتح القبول للفصل التدريبي القادم (ديسمبر 2022)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

شروط القبول:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (علمي / إداري) وبنسبة لا تقل عن 70٪.
3- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 26 سنة.
4- اجتياز المتقدم لاختبار القبول والمقابلة الشخصية.
5- أن لا يكون المتقدم قد سبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
6- أن يكون المتدرب غير موظف أو مسجل في التأمينات الاجتماعية.

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مزايا المتدرب:

1- مكافأة شهرية مجزية.
2- المتدرب يعتبر موظف من اليوم الأول بالمعهد بعد توقيع العقد مع الشركة الموظفة.
3- تأمين طبي.
4- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
5- إتقان الخريج للغة الإنجليزية بعد التخرج.
6- الحصول على شهادة الدبلوم مُعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ملف دليل المتدرب:

– تم رفع نسخة من دليل المتدرب شامل جميع التفاصيل بصيغة (PDF) على قناة (أي وظيفة) الرسمية في منصة (التيليجرام): اضغط هنا

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