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بعد فوزه على بلجيكا بثنائية

المغرب تتألق ضد المنتخبات الأوروبية بالمونديال

2022-11-27 الساعة 8:16
المغرب تتألق ضد المنتخبات الأوروبية بالمونديال
المواطن - مروة نبيل

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يُقدم منتخب المغرب الأول لكرة القدم مستوى مميزًا ضمن منافسات النسخة الحالية من كأس العالم، بعدما نجح في الفوز على بلجيكا.

فوز منتخب المغرب

ولعب منتخب المغرب ضد بلجيكا، اليوم الأحد، على استاد الثمامة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، ونجح أسود الأطلس في الفوز بهدفين نظيفين عن طريق عبدالحميد صابري وزكريا أبو خلال.

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ووصل رصيد أسود الأطلس إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السادسة بمونديال قطر 2022، وأصبح قريبًا من خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي، فيما تجمد رصيد منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم عند 3 نقاط.

المغرب ضد بلجيكا
جانب من المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar

تألق ضد المنتخبات الأوروبية

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن هذه المرة الخامسة التي يسجل منتخب المغرب الأول لكرة القدم هدفين أو أكثر في مباراة ضمن منافسات كأس العالم، وجاءت جميعها أمام المنتخبات الأوروبية.

منتخب المغرب
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

ونجح أسود الأطلس في تحقيق 3 انتصارات خلال مشاركاته في نهايات كأس العالم، وكانت جميعها أمام منتخبات أوروبية، وجاءت كالتالي؛ البرتغال في 1986، اسكتلندا عام 1998 وبلجيكا اليوم، وذلك وفقًا لشبكة “سوفاسكور”.

ومن المقرر أن يختتم منتخب المغرب الأول لكرة القدم مواجهاته في مرحلة المجموعات بكأس العالم 2022، مساء يوم الخميس المقبل، حيث سيُلاقي كندا على استاد الثمامة، ويأمل أسود الأطلس في تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل.

منتخب المغرب
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

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