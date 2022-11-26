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تنطبق عليها عدم النظامية

المناشدات عبر مواقع التواصل تسول وغرامتها 50 ألف ريال

2022-11-26 الساعة 7:29
المناشدات عبر مواقع التواصل تسول وغرامتها 50 ألف ريال
المواطن - الرياض

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أكدت المحامية سارة الحربي، أن أي مناشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي تجسيد للتسول بحسب القوانين المنصوصة، لافتة إلى أن عقوبتها قد تصل إلى دفع غرامة 50 ألف ريال أو السجن 6 أشهر.

التسول الإلكتروني

وأوضحت الحربي خلال استضافتها في برنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن المناشدات التي تتم على وسائل التواصل الاجتماعي تسمى “التسول الإلكتروني”، حيث تنطبق عليها عدم نظاميتها وتدخل ضمن العقوبات الخاصة بالتسول.

وأضافت أن النظام أوضح عقوبة لمخالفة المناشدات واعتبر صاحبها بأنه شخص “متسول”، كما وضع عقوبة لكل من المتسول ومن يساعده وهي السجن لمدة 6 أشهر أو غرامة 50 ألف وإذا تكرر يتم مضاعفة الغرامات.

جهات منظمة للمساعدات

وأكدت أن أي مناشدة تظهر في وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر “تسولًا”، لافتة إلى أن هناك جهات تنظم هذه المناشدات ومنها منصة “فرجت” و”إحسان”، واللتان تضمنان للمتبرع أن تلك المساعدات تصل للشخص الصحيح.

وأشارت إلى أن المجتمع السعودي عاطفي ولكنه أصبح واعيًا أكثر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن من يشارك في إصدار فواتير وهمية سوف يعاقب بنفس عقوبة المتسول.

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