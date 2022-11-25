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خلال مواجهة بولندا المقبلة

المنتخب السعودي يسعى لمواصلة انتصاراته

2022-11-25 الساعة 10:39
المنتخب السعودي يسعى لمواصلة انتصاراته
المواطن - مروة نبيل

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يسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواصلة تألقه مع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، وتحقيق الفوز على بولندا في مونديال قطر 2022.

المنتخب السعودي يُلاقي بولندا

ويواجه الأخضر، منتخب بولندا الأول لكرة القدم، مساء يوم غد السبت، على إستاد المدينة التعليمية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022 في قطر.

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قبل مباراة غدٍ، ينفرد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، يليه بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما تتذيل الأرجنتين الترتيب بدون رصيد.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

انتفاضة الأخضر

وتباينت نتائج الأخضر في المباريات الودية استعدادًا لكأس العالم 2022، وشهدت معاناة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم هجوميًّا، الأمر الذي أثار خوف الجماهير، إلا أن الفوز التاريخي على الأرجنتين بثنائية طمأن الجميع.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

ونجح الأخضر في تسجيل هدفين في مباراة واحدة للمرة الأولى منذ أكتوبر 2021، عندما فاز على الصين بنتيجة 3/ 2، في تصفيات كأس العالم 2022، حيث خاض 18 لقاء رسميًّا ووديًّا، واكتفى بهز الشباك 9 مرات فقط.

وفي حالة فوز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم غدًا، سيضمن التأهل رسميًّا، دون الانتظار إلى مباراته الثالثة والأخيرة في مرحلة المجموعات، فيما لن يُحسم مصير بولندا والمكسيك بالجولة الثانية.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

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