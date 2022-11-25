المنتخب السعودي يسعى لمواصلة انتصاراته

يسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواصلة تألقه مع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، وتحقيق الفوز على بولندا في مونديال قطر 2022.

المنتخب السعودي يُلاقي بولندا

ويواجه الأخضر، منتخب بولندا الأول لكرة القدم، مساء يوم غد السبت، على إستاد المدينة التعليمية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022 في قطر.

قبل مباراة غدٍ، ينفرد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، يليه بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما تتذيل الأرجنتين الترتيب بدون رصيد.

انتفاضة الأخضر

وتباينت نتائج الأخضر في المباريات الودية استعدادًا لكأس العالم 2022، وشهدت معاناة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم هجوميًّا، الأمر الذي أثار خوف الجماهير، إلا أن الفوز التاريخي على الأرجنتين بثنائية طمأن الجميع.

ونجح الأخضر في تسجيل هدفين في مباراة واحدة للمرة الأولى منذ أكتوبر 2021، عندما فاز على الصين بنتيجة 3/ 2، في تصفيات كأس العالم 2022، حيث خاض 18 لقاء رسميًّا ووديًّا، واكتفى بهز الشباك 9 مرات فقط.

وفي حالة فوز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم غدًا، سيضمن التأهل رسميًّا، دون الانتظار إلى مباراته الثالثة والأخيرة في مرحلة المجموعات، فيما لن يُحسم مصير بولندا والمكسيك بالجولة الثانية.