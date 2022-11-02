المنيع: الهلال لا يرفع الراية البيضاء

قال الإعلامي الرياضي ماجد المنيع إن فريق الهلال لا يرفع غير بطولة دوري أو كأس أو بطولة خارجية وليست راية بيضاء.

🗣 ماجد المنيع:#الهلال لا يرفع غير بطولة دوري أو كأس أو بطولة خارجية .. وليست راية بيضاء ..

الحصاد الرياضي …

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@malmenaiya pic.twitter.com/boqlweD8zt — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 1, 2022

ترتيب الأوراق

أضاف المنيع في حديث إلى برنامج الحصاد الرياضي عبر قناة 24 الرياضية مساء اليوم الثلاثاء أن فترة التوقف في دوري روشن السعودي ستمكن الهلال من مراجعة أوراقه خاصة أن الفريق بات في حاجة إلى التقاط الأنفاس.

وتتوقف منافسات دوري روشن لأسابيع لحين انتهاء منافسات كأس العالم 2022 في قطر بسبب مشاركة المنتخب الوطني الأخضر في نهائيات المونديال.