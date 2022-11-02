المنيع: الهلال لا يرفع الراية البيضاء

ماسك يسخر من إلحاح عودة ترامب لتويتر الصويلحي لـ”المواطن”: لا يمكن التنبؤ ببطل كأس الملك حضور المملكة في قمة الجزائر تأكيد للتضامن العربي فيديو متداول للعثور على رتيل مفقودة مكة الألعاب الإلكترونية بـ السعودية تتفوق على أمريكا خدمات جديدة بالأحوال منها بدل فاقد الهوية رد السعودية نتيجة لأخطاء بايدن وغطرسته بايدن في محاولة أخيرة لإنقاذ الديمقراطيين الطفلة رتيل مفقودة في الشوقية منذ السبت تسجيل 259 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 257
قال الإعلامي الرياضي ماجد المنيع إن فريق الهلال لا يرفع غير بطولة دوري أو كأس أو بطولة خارجية وليست راية بيضاء.
🗣 ماجد المنيع:#الهلال لا يرفع غير بطولة دوري أو كأس أو بطولة خارجية .. وليست راية بيضاء ..
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@malmenaiya pic.twitter.com/boqlweD8zt
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 1, 2022
أضاف المنيع في حديث إلى برنامج الحصاد الرياضي عبر قناة 24 الرياضية مساء اليوم الثلاثاء أن فترة التوقف في دوري روشن السعودي ستمكن الهلال من مراجعة أوراقه خاصة أن الفريق بات في حاجة إلى التقاط الأنفاس.
وتتوقف منافسات دوري روشن لأسابيع لحين انتهاء منافسات كأس العالم 2022 في قطر بسبب مشاركة المنتخب الوطني الأخضر في نهائيات المونديال.