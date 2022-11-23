الموارد البشرية ترد على سؤال عطلة الخميس

أوضحت وزارة الموارد البشرية مدى إمكانية تطبيق نص المادة 128 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بشأن وقوع يوم عمل بين عطلتين رسميتين، على يوم غد الخميس.

رد الموارد البشرية

وقالت الموارد البشرية عبر حساب العناية بالعملاء على تويتر: نصت المادة 128 في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية على أنه إذا وافق يوم عمل بين “عطلتين رسميتين” يكون هذا اليوم عطلة رسمية.

وتابعت أن المادة 127 من ذات اللائحة نصة على أن تكون أيام العطل الرسمية كما يأتي:

العطلة الأسبوعية

عطلة الأعياد

عطلة اليوم الوطني

جاء ذلك ردًا على استفسارات بعض المواطنين بشأن مدى إمكانية تطبيق نص المادة 128 على يوم غد الخميس باعتباره وقع بين الإجازة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعطلة نهاية الأسبوع يوم الجمعة.

إجازة بكافة القطاعات

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ وجه أمس بالموافقة على ما اقترحه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أن يكون اليوم الأربعاء الموافق 29 / 4 / 1444هـ إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية بمناسبة فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.

تأجيل الاختبارات

أعلنت المتحدث باسم التعليم العام، ابتسام الشهري ، عن تأجيل اختبارات اليوم الأربعاء للطلاب والطالبات، وذلك وكانتبناءً على التوجيه الملكي الكريم بأن يكون إجازة لموظفي الدولة والقطاع الخاص والطلبة في جميع المراحل التعليمية.