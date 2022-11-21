هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب محمد بن سلمان يدعم قطر.. توجيه وحضور وارتداء وشاح
تتواصل في العاصمة الرياض فعاليات النسخة الأولى من قمة “رايز أب السعودية” والتي انطلقت يوم السبت الماضي، وتستمر الفعاليات حتى مساء اليوم 21 من نوفمبر الجاري في مركز الملك عبد الله المالي.
صحيفة “المواطن“، سلطت الضوء على فعاليات قمة رايز أب السعودية، في نسختها الأولى، وأجرت حوارات مع عدد من المشاركين والمشاركات الذين أبدوا تفاؤلهم بالنجاح منقطع النظير للقمة في دعم النشاط الاقتصادي والشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وتحدث المشاركون عن تجاربهم ومشاريعهم وإبداعاتهم في مجال ريادة الأعمال وتطبيقات الجوال والأنشطة الاقتصادية، للتيسير على المستخدم والعميل في المملكة وخارجها في شتى المجالات سواء الاتصالات أو السيارات أو الصيانة والمطاعم والاستثمار والتعليم والتطوير وغيرها من الأنشطة الاقتصادية والحياتية.
يذكر أن فعاليات النسخة الأولى من “رايز أب السعودية” انطلقت في العاصمة الرياض، أول أمس السبت، وتستمر الفعاليات حتى مساء اليوم 21 من نوفمبر الجاري في مركز الملك عبد الله المالي.
ويتوقع أن يصل عدد الحضور إلى 10.000 مشارك ومشاركة وأكثر من 150 شركة ناشئة و150 مستثمرًا و200 متحدث من جميع أنحاء العالم ليشاركوا خبراتهم العالمية وآخر التطورات في مجالات عديدة تخدم الشركات الناشئة وتساعدها في بناء أسس ترتكز عليها.
ويدعم القمة البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشراكة إستراتيجية مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، كما تضم القمة بعض القطاعات المختصة في ريادة الأعمال في السعودية، مثل: الشركة السعودية للاستثمار الجريء، ومنشآت، والكراج، ومنظمة التعاون الرقمي، ووزارة السياحة، والمستثمرة الملائكية.
وأوضحت سمو الأميرة لولوة بنت يزيد الرئيس التنفيذي لشركة رايز أب في السعودية، أن المملكة تشهد ازدهارًا تاريخيًا لمجتمع الشركات الناشئة، وقد كانت وستظل المملكة أكبر داعم لهذا القطاع؛ حيث يمثل القطاع مستقبلًا مزدهرًا لاقتصادات العالم، وتأثير الشركات الناشئة في حياة مواطني المملكة الذي أصبح واضحًا وملموسًا؛ حيث تم تحسين كفاءة الحياة اليومية للمواطنين من خلال الاعتماد على التقنية الحديثة في إدارة المهام كافة، مبينةً أن استمرار نمو الشركات الناشئة يكون بإيجاد مصادر وموارد عديدة واستثمارات وفيرة.