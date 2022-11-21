“المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات

تتواصل في العاصمة الرياض فعاليات النسخة الأولى من قمة “رايز أب السعودية” والتي انطلقت يوم السبت الماضي، وتستمر الفعاليات حتى مساء اليوم 21 من نوفمبر الجاري في مركز الملك عبد الله المالي.

صحيفة “المواطن“، سلطت الضوء على فعاليات قمة رايز أب السعودية، في نسختها الأولى، وأجرت حوارات مع عدد من المشاركين والمشاركات الذين أبدوا تفاؤلهم بالنجاح منقطع النظير للقمة في دعم النشاط الاقتصادي والشركات الناشئة ورواد الأعمال.

تجارب ومشاريع وإبداعات

وتحدث المشاركون عن تجاربهم ومشاريعهم وإبداعاتهم في مجال ريادة الأعمال وتطبيقات الجوال والأنشطة الاقتصادية، للتيسير على المستخدم والعميل في المملكة وخارجها في شتى المجالات سواء الاتصالات أو السيارات أو الصيانة والمطاعم والاستثمار والتعليم والتطوير وغيرها من الأنشطة الاقتصادية والحياتية.

يذكر أن فعاليات النسخة الأولى من “رايز أب السعودية” انطلقت في العاصمة الرياض، أول أمس السبت، وتستمر الفعاليات حتى مساء اليوم 21 من نوفمبر الجاري في مركز الملك عبد الله المالي.

ويتوقع أن يصل عدد الحضور إلى 10.000 مشارك ومشاركة وأكثر من 150 شركة ناشئة و150 مستثمرًا و200 متحدث من جميع أنحاء العالم ليشاركوا خبراتهم العالمية وآخر التطورات في مجالات عديدة تخدم الشركات الناشئة وتساعدها في بناء أسس ترتكز عليها.

تنمية تقنية المعلومات

ويدعم القمة البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشراكة إستراتيجية مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، كما تضم القمة بعض القطاعات المختصة في ريادة الأعمال في السعودية، مثل: الشركة السعودية للاستثمار الجريء، ومنشآت، والكراج، ومنظمة التعاون الرقمي، ووزارة السياحة، والمستثمرة الملائكية.

ازدهار تاريخي للشركات الناشئة

وأوضحت سمو الأميرة لولوة بنت يزيد الرئيس التنفيذي لشركة رايز أب في السعودية، أن المملكة تشهد ازدهارًا تاريخيًا لمجتمع الشركات الناشئة، وقد كانت وستظل المملكة أكبر داعم لهذا القطاع؛ حيث يمثل القطاع مستقبلًا مزدهرًا لاقتصادات العالم، وتأثير الشركات الناشئة في حياة مواطني المملكة الذي أصبح واضحًا وملموسًا؛ حيث تم تحسين كفاءة الحياة اليومية للمواطنين من خلال الاعتماد على التقنية الحديثة في إدارة المهام كافة، مبينةً أن استمرار نمو الشركات الناشئة يكون بإيجاد مصادر وموارد عديدة واستثمارات وفيرة.