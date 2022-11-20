النيابة تحذر من 14 فعلة تعد إيذاءً للأطفال

أكدت النيابة العامة أن الطفل يجب أن يحظى بحقوق سامية وضمانات جزائية رفيعة، مما يُسهم في نشأته مكونًا أساسيًّا في أسرته، وفردًا لبناء نهضة وطنه ومشاركًا فاعلًا لرقي مجتمعه.

تعرض الطفل للإهمال يعرضه للخطر

وتابعت في بيان على حساب موقع تويتر، اليوم الأحد: ويعد إيذاءً أو إهمالًا تعرض الطفل لأي مما يأتي: