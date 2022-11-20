النيابة تحذر من 14 فعلة تعد إيذاءً للأطفال

متحدث الأرصاد: 11 يومًا تفصلنا عن دخول فصل الشتاء تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 79 ولي العهد يصل إلى دولة قطر تلبية لدعوة الشيخ تميم توقعات بحالة مطرية شتوية مع بداية إجازة الطلاب أم سعودية تلخص تجربتها بتربية الأبناء في 10 نصائح ولي العهد يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت التايلندية ولي العهد يلتقي في بانكوك رئيس مجلس الشيوخ التايلندي بيان هام من SMC حول التعدي على الحقوق التجارية للمنتخب السعودي محمد بن سلمان ورئيس وزراء تايلاند يشهدان تبادل 5 مذكرات تفاهم 10 معلومات عن القصر الكبير في بانكوك
أكدت النيابة العامة أن الطفل يجب أن يحظى بحقوق سامية وضمانات جزائية رفيعة، مما يُسهم في نشأته مكونًا أساسيًّا في أسرته، وفردًا لبناء نهضة وطنه ومشاركًا فاعلًا لرقي مجتمعه.
وتابعت في بيان على حساب موقع تويتر، اليوم الأحد: ويعد إيذاءً أو إهمالًا تعرض الطفل لأي مما يأتي: