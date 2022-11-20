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له حقوق وضمانات رفيعة

النيابة تحذر من 14 فعلة تعد إيذاءً للأطفال

2022-11-20 الساعة 8:35
النيابة تحذر من 14 فعلة تعد إيذاءً للأطفال
المواطن - الرياض

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أكدت النيابة العامة أن الطفل يجب أن يحظى بحقوق سامية وضمانات جزائية رفيعة، مما يُسهم في نشأته مكونًا أساسيًّا في أسرته، وفردًا لبناء نهضة وطنه ومشاركًا فاعلًا لرقي مجتمعه.

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تعرض الطفل للإهمال يعرضه للخطر

وتابعت في بيان على حساب موقع تويتر، اليوم الأحد: ويعد إيذاءً أو إهمالًا تعرض الطفل لأي مما يأتي:

  • عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها.
  • التسبب في انقطاعه عن التعليم.
  • سوء معاملته.
  • إبقاؤه دون سند عائلي.
  • عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة.
  • وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر.
  • التحرش به جنسيًّا، أو تعرضه للاستغلال الجنسي.
  • استغلاله ماديًّا، أو في الإجرام، أو في التسول.
  • استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره.
  • التميز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي.
  • التقصير البين المتواصل في تربيته ورعايته.
  • كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.
  • السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية.

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