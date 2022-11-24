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انخفاض جديد للجنيه المصري أمام الدولار

2022-11-24 الساعة 10:20
انخفاض جديد للجنيه المصري أمام الدولار

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تشهد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022، في بداية التعاملات اليومية، بحسب شاشات التداول اللحظية.

مستوى جديد

وسجل الدولار في مصر ارتفاعات جديدة مقابل الجنيه في تعاملات صباح الخميس، مسجلاً مستوى 24.58 جنيهاً وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

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وتشهد سوق الصرف في مصر تحولات كبيرة منذ بداية العام الحالي. وعقب التعويم الأول الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري في اجتماعه الاستثنائي خلال شهر مارس الماضي، تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 24%، بعدما قفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيه إلى نحو 19.64 جنيه في نهاية أكتوبر الماضي.

التعويم

لكن منذ قرار الحكومة المصرية بالتعويم الثاني في نهاية أكتوبر وحتى الآن، تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار بنحو 25.15%، بعدما ارتفع من مستوى 19.64 جنيه إلى نحو 24.58 جنيه في الوقت الحالي.

وفيما يتعلق بإجمالي خسائر الجنيه المصري منذ مارس الماضي وحتى اليوم، فقد تراجعت العملة المصرية نحو 56.15% من مقابل الدولار، بعدما صعدت الورقة الأمريكية الخضراء بنحو 8.84 جنيه.

 

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