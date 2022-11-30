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وصل إلى 10.5%

انخفاض مستوى الفقر في روسيا رغم الصراع الدولي

2022-11-30 الساعة 6:52
انخفاض مستوى الفقر في روسيا رغم الصراع الدولي
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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صرح رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، بأن معدل الفقر في روسيا انخفض ليصل إلى 10.5% وذلك في الربع الثالث من العام الجاري، بحسب وكالة سبوتنيك.

وجاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة اليوم الأربعاء، لكنه أكد أيضًا على أن وتيرة الحد من الفقر ليست مرتفعة جدًا، فقد بلغ هذا الرقم في الربع الثالث من العام الماضي 11%.

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انخفاض مستوى الفقر في روسيا رغم الصراع الدولي

وقال: معدل الانخفاض في الفقر ضئيل، لكن حتى هذه النسبة الضئيلة تمثل إشارة إيجابية في الوضع الاقتصادي الراهن، لاسيما بما يحتويه من صعوبة.

وتابع أن النسبة الفقيرة من الدولة والتي تمثل 10% زاد دخلها بنسبة 27.8% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي؛ بسبب الدعم المستهدف من الدولة، مضيفًا أنه يجب الحفاظ على هذا التوجه.

انخفاض مستوى الفقر في روسيا رغم الصراع الدولي

وأضاف بوتين أن حكومة روسيا اتخذت هذا العام عددًا من القرارات المهمة للحد من الفقر وعدم المساواة، بما في ذلك تمديد المدفوعات الشهرية للأسر التي لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و 17 عامًا من 1 أبريل.

انخفاض مستوى الفقر في روسيا رغم الصراع الدولي

مستجدات وضع روسيا في أوكرانيا

وتأتي هذه الأنباء مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وما تبع ذلك من صراع دولي وكانت آخر تطوراته هو محاولة الدول الغربية لفرض سقف على سعر الغاز الروسي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية على ذلك إن مقترح الدول الغربية مضر بالسوق، ومن شأنه تعطيل سلاسل الإمداد وزيادة الوضع في أسواق الطاقة العالمية سوءا.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا: قلنا مرارًا إن هذه الآلية لا تمت للسوق بصلة فحسب بل إنه أيضًا إجراء مضاد للسوق، مضيفة أن موسكو لن تصدر النفط إلى الدول التي ستفرض سقفًا على الأسعار.

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