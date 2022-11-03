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انقسام بشأن انضمام زكريا هوساوي للأخضر

2022-11-03 الساعة 2:34
انقسام بشأن انضمام زكريا هوساوي للأخضر
المواطن - مروة نبيل

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أثار استدعاء المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، للاعب فريق الاتحاد، زكريا هوساوي لمعسكر المنتخب السعودي الأول، حالة من الجدل.

استدعاء زكريا هوساوي

وقرر رينارد بالأمس استدعاء زكريا هوساوي إلى معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المقام حاليًا في أبو ظبي، ضمن المرحلة الثالثة استعدادًا للمشاركة في كأس العالم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

رينارد
رينارد – المصدر @Herve_Renard_HR

انقسام الآراء

وتفاعل الإعلاميون والجماهير مع استدعاء زكريا هوساوي للأخضر، وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذا القرار عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث أكد البعض أنه لا يملك الخبرة الكافية، وانتقدوا اختيارات رينارد قبل المونديال.

وعلق خالد الشنيف عبر برنامج ملعب SBC قائلًا: “نحترم رينارد واختياراته، لكن هل سيشرك زكريا هوساوي في نهائيات كأس العالم وهو لا يشارك مع الاتحاد؟!.. استدعاؤه قرار غريب”.

زكريا هوساوي
زكريا

على الجانب الآخر، دافع البعض الآخر عن اختيار رينارد، وأعاد الناقد الرياضي جمال عارف نشر فيديو الشنيف، وقال: “يعني ما شفت إلا زكريا وغصيت فيه!.. وين الحمدان والشهري والمالكي والمولد وكنو؟.. هذا اللي شفته قرار غريب والبقية لا”.

ورد أحمد عسيري قائلًا: “أهلاً ابو وليد .. اتفق معك واستغرب استدعاءه لكن واضح أنه غير مقتنع بكل الاظهره الذين يمتلكهم .. وعموماً زكريا شارك مع الاتحاد هذا الموسم أكثر من مشاركات صالح الشهري وعبدالله الحمدان وعبدالإله المالكي مجتمعين”.

زكريا هوساوي
زكريا

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