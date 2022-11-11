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للمشاركة في مؤتمر COP27

بايدن يصل إلى مصر 

2022-11-11 الساعة 4:46
بايدن يصل إلى مصر 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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وصل الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى مصر لحضور مؤتمر المُناخ COP27 الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، على رأس وفد رفيع المستوى، لإلقاء خطاب خاص بشأن جهود إدارته لتقليل الانبعاثات.

وترغب أمريكا وفقًا لأهداف أجندتها المعلنة مساعدة الفئات الأكثر ضعًفا على بناء القدرة على التكيف مع تأثيرات المناخ، ومن المرجح أن يشهد خطاب بايدن دعوة العالم للتحرك سريعًا؛ لمواجهة التغيرات المناخية.

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بايدن يصل إلى مصر 

لقاءات خاصة 

وبحسب وكالة رويترز، فإن الرئيس الأميركي سيلتقي بالرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في لقاء خاص، ويتبع ذلك جولة خارجية لآسيا تستمر أسبوعًا في كمبوديا وإندونيسيا للقاء زعمائها في لقاءات خاصة.

ويضم الوفد الأميركي المصاحب لبايدن، عددًا من كبار المسؤولين منهم: وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جايك سوليفان ووزيرة الطاقة جنيفر غرانهولم ووزير الزراعة توم فيلساك.

وكانت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، عقدت لقاءً خاصًا أيَضًا مع السيسي لمناقشة أهم القضايا الدولية والصراع الروسي الأوكراني، قائلة إن اللقاء انتهى بنتائج مثمرة وجيدة.

وتم التقاط صور لكل من الرئيس السيسي وبيلوسي وهو تتأبط ذراعه في مشهد يدل على قوة العلاقات بين البلدين.

بايدن يصل إلى مصر 

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