بايرن ميونخ يحصد العلامة الكاملة منفردًا

يُعد نادي بايرن ميونخ الألماني، هو الفريق الوحيد بين 31 ناديًا في مرحلة دور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا، الذي نجح في حصد العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة في ست مباريات في مرحلة المجموعات.

البايرن صعد لثمن نهائي دوري الأبطال برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات متتالية على أندية ” إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني وفيكتوريا بلزن التشيكي”.

أرقام بايرن ميونخ

كما نجح البايرن في تسجيل 18 هدفًا في 6 مباريات وسكن شباكه هدفان فقط.

وتأهل بايرن ميونخ رفقة أندية ” ليفربول الإنجليزي، نابولي الإيطالي، بورتو البرتغالي، كلوب بروج البلجيكي، إنتر ميلان الإيطالي، توتنهام هوتسبير الإنجليزي، آينتراخت فرانكفورت الألماني، تشيلسي الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، مانشستر سيتي الإنجليزي، بوروسيا دورتموند الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، بنفيكا البرتغالي” لدور الـ16 من دوري الأبطال، حيث من المنتظر معرفة ناديين سيتأهلان مع الـ14 ناد السابقين لإكمال دور الـ16.

مباريات اليوم

وتُختتم اليوم الأربعاء، مباريات مرحلة دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أوروبا بإقامة 8 مباريات.

مباراتان تنطلقان في تمام التاسعة إلا ربع من مساء اليوم وهما ” ريال مدريد الإسباني ضد سيلتيك الإسكتلندي، شاختار الأوكراني ضد لايبزيج الألماني”.

ست مباريات تنطلق في تمام الـ11 مساءً بتوقيت المملكة وهم ” تشيلسي الإنجليزي ضد دينامو زغرب الكرواتي، مانشستر سيتي الإنجليزي ضد إشبيلية الإسباني، ميلان الإيطالي ضد ريد بول سالزبورغ النمساوي، يوفنتوس الإيطالي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، ماكابي حيفا الصهيوني ضد بنفيكا البرتغالي، كوبنهاجن الدنماركي ضد بوروسيا دورتموند الألماني”.