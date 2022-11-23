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بداية قوية للحالة الجوية.. أمطار غزيرة وجريان السيول في مكة

2022-11-23 الساعة 5:34
بداية قوية للحالة الجوية.. أمطار غزيرة وجريان السيول في مكة
المواطن - الرياض

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وثقت مقاطع فيديو متداولة، هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة وعدد من محافظاتها.

وأظهر مقطع فيديو، بداية قوية للحالة الماطرة في مكة المكرمة، وجانبًا من جريان السيول بحي الزاهر عصر اليوم الأربعاء.

أمطار رعدية

ونبه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية “911”، بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة تشمل (الجموم، العاصمة المقدسة، وبحرة) وتستمر هذه الحالة حتى الساعة 9 مساءً.

من جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة، فضلًا عن جريان السيول من مساء اليوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل.

وقال المركز الوطني إن مخرجات النماذج العددية لا تزال تشير إلى احتمال هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وقد تؤدي إلى جريان السيول من مساء اليوم الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل.

وأضاف أن الحالة المطرية تشمل أجزاءً من مناطق مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، والليث)، المدينة المنورة (المدينة المنورة، ينبع، وادي الفرع، العيص، العلا)، وتبوك (أملج، تيماء).

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة، المدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها وكذلك مناطق تبوك، الجوف وحائل والحدود الشمالية. ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية، القريات، طريف، وسواحل المنطقة الشرقية.

 

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