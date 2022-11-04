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بديل آمن في سباقات رياضة الهجن

2022-11-04 الساعة 7:34
بديل آمن في سباقات رياضة الهجن
المواطن - واس

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ينفذ “الراكب الآلي” على ظهور مطايا الهجن في منافسات كأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية المقامة حالياً على مضمار ميدان سباقات الهجن بمنطقة تبوك، تعليمات “المضمِّرين” والملَّاك عبر التقنيات الصوتية التي تتيح لهم التحكُّم في طاقته حتى خط النهاية.

البديل الأمن

ويعد الراكب الآلي الذي تُدرَّب المطايا عليه عبر السماعة اللا سلكية المزوَّدة به، ويُتحكَّم به عبر ريموت لا سلكي عن بعد، ويعد بديلاً آمناً من الراكب البشري من أجل المحافظة على أرواح الهجانة وسلامتهم، الذين كانوا في السابق يشاركون في المسابقات.

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والراكب الآلي عبارة عن جهاز مزود ببطارية، ومغلف بقماش، ومصمم على شكل مجسم للراكب البشري، ويتميز بخفة وزنه الذي لا يتجاوز 6 كيلوجرامات، ويُثبَّت على ظهر المطية بواسطة مشدات؛ حتى لا يسقط أثناء الركض السريع للمطية.

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