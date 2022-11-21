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يعتبر أعلى البراكين النشطة

بركان كامتشاتكا يستيقظ من سباته ويطلق القنابل

2022-11-21 الساعة 1:55
بركان كامتشاتكا يستيقظ من سباته ويطلق القنابل
المواطن - متابعة

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كشف معهد علم البراكين والزلازل بفرع أكاديمية العلوم الروسية بالشرق الأقصى، أن بركان كليوتشفسكايا استيقظ من سباته وبدأ يطلق القنابل البركانية، وفق وكالة نوفوستي.

سيول الحمم النارية

ومن المتوقع أن تنتطلق سيول الحمم النارية قريبًا من هذا البركان الذي يعتبر أعلى البراكين النشطة في أوراسيا.

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وقالت الخدمة الجيوفيزيائية في كامتشاتكا الأحد، بأن زلزالًا بلغت قوته 5.7 درجات وقع قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا في الليلة الماضية، وبعد هذه الهزات الأرضية، ظهر الوهج في فوهة بركان كليوتشفسكايا. وأفاد مدير المعهد أليكسي أوزيروف: بدأت الانفجارات في قمة بركان كليوتشفسكايا، وهو يشهد حاليًّا انبعاثات فردية من القنابل النارية بمعدل يصل إلى 10 انفجارات في الساعة. وبسبب العمق الكبير لجوف هذا البركان- حوالي 200 متر- يمكن رؤية بعضها فقط عند الحافة. ويتم تحديد الباقي فقط بفضل الوهج فوق فوهة البركان.

وبحسب العلماء، سيشتد ثوران البركان لاحقًا، ويتوقع تدفق الحمم البركانية، فضلًا عن تكوين تدفقات طينية ستغطي مجاري الأنهار في منطقة البركان.

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