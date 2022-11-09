بصمة مونديالية لا تُنسى لـ فؤاد أنور

خطف فؤاد أنور الأنظار إليه خلال مشاركته مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم، ليكون صاحب بصمة لا تُنسى في تاريخ الأخضر.

تألق فؤاد أنور

وتأهل الأخضر إلى المونديال للمرة الأولى في نسخة عام 1994 التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، وتألق فؤاد أنور بشكل لافت خلال مواجهة هولندا، وسجل هدفًا في المباراة التي خسرها منتخب السعودية بنتيجة 2/1.

وواصل المدير الفني الأرجنتيني خورخي سولاري الدفع بالمتألق فؤاد أنور، ونجح في هز شباك المغرب، في المباراة التي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة 2/1، وساهم مع اللاعبين في الفوز على بلجيكا بهدف دون رد.

ونجح المنتخب السعودي في التأهل إلى دور الـ16، قبل أن يخسر أمام السويد بنتيجة 3/1، ولكن تم اختيار فؤاد أنور ضمن أفضل 22 لاعبًا في نهائيات كأس العالم 1994، نظرًا للمستوى المبهر الذي قدمه.

ويملك أنور مشاركة مونديالية أخرى، حيث لعب مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 3 مباريات في كأس العالم 1998 في فرنسا، والتي شهدت خسارة الأخضر مباراتين والتعادل في لقاء.

الأخضر بمونديال 2022

على الجانب الآخر، يبدأ الأخضر مشواره في المونديال يوم 22 نوفمبر، بمواجهة قوية ضد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم على ملعب لوسيل، ثم بولندا على ملعب المدينة التعليمية، يوم 26، ثم المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.