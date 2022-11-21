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مقابل العيش في المساكن المهجورة

بلدة إيطالية تقدم 30 ألف دولار لزوارها

2022-11-21 الساعة 10:28
بلدة إيطالية تقدم 30 ألف دولار لزوارها
المواطن - متابعة

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تقدم بلدة بريزيتشي، في مقاطعة ليتشي بإقليم بوليا الإيطالي، الواقع في جنوب شرقي إيطاليا، الأموال لأي شخص يرغب في الانتقال إليها ولمن يرغب في الاستمتاع بطقس دافئ ومناخ متوسطي.

إقناع الزوار

ووفقًا لشبكة سي إن إن الأمريكية، تعمل بريزيتشي على إقناع الزوار بمحاولة الترحيب بالتنوع والوجوه الجديدة تمامًا.

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وقال عضو المجلس المحلي ألفريدو باليس: هناك العديد من المنازل الخالية في المركز التاريخي الذي تم بناؤه قبل عام 1991 والتي نود رؤيتها على قيد الحياة مرة أخرى مع سكان جدد، بحسب ما نقلت صحيفة ذا صن البريطانية.

المساكن المهجورة

ويبلغ متوسط تكلفة المنزل في المنطقة حوالي 25000 دولار، وسيشتري لك هذا المبلغ من المال منزلًا بمساحة 500 قدم مربع في البلدة.

وتقع البلدة الجميلة النائية بالقرب من سالينتو، التي تقع مباشرة في الجزء الخلفي الأسفل من إيطاليا، بالقرب من المياه الصافية الجميلة والشواطئ الرائعة لسانتا ماريا دي لوكا.

30 ألف دولار

وتابع باليس: سنقدم ما يصل إلى 30 ألف دولار للأشخاص الراغبين في الانتقال إلى هنا وشراء أحد هذه المساكن المهجورة، وأضاف: سيتم تقسيم إجمالي التمويل إلى قسمين: سيخصص جزئيًا لشراء منزل قديم وجزئيًا لإعادة تصميمه، إذا لزم الأمر.

ليس هناك الكثير من المعلومات في الوقت الحالي لأن الخطة لا تزال قيد الإنجاز، ولكن من المحتمل أن يطرح المزيد من المعلومات قريبًا على موقع مجلس البلدي على الإنترنت. ومن المفترض أن يظهر نموذج الطلب هناك أيضًا.

شروط المنحة

وستحتاج إلى الموافقة على أن تصبح مقيمًا بدوام كامل وشراء أحد العقارات التي تم بناؤها قبل عام 1991. ووفقًا لسي إن إن، يمكن للمدينة الجميلة أن تدفع للمقيمين القادمين الأموال بعد اندماجها مع بلدة مجاورة في عام 2019.

وقال باليس: بعد الاندماج، وفقًا للقانون الإيطالي، ستنعم أراضينا الأوسع بمزيد من الأموال العامة، حوالي مليون يورو سنويًا لعدة سنوات مقبلة، والتي نعتزم استثمارها لإعادة إحياء الحي القديم.

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