بنك HSBC يغلق 25% من فروعه في بريطانيا

أعلن أكبر بنك في أوروبا أنه سيغلق 114 فرعًا مصرفيًا في جميع أنحاء بريطانيا، اعتبارًا من أبريل المقبل، ملقيًا باللوم على تبعات الوباء وأنها تسببت في انخفاض الإقبال.

وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، فإن بنك HSBC قال إنه يستثمر عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية في تحديث وتحسين شبكة الفروع المتبقية والتي سيكون عددها 327 فرعًا بعد موجة الإغلاق الجديدة.

وقال بنك HSBC إن الانخفاض في العملاء الذين يستخدمون الفروع قد تسارع كثيرًا منذ جائحة كوفيد، ومضيفًا أن هناك فروعًا مما تقرر غلقها، كانت تخدم أقل من 250 شخصًا فقط في الأسبوع.

تطور المعاملات الرقمية

ومن ناحية أخرى، تضاعف استخدام تطبيق البنك على الهواتف المحمولة بسبب تتطور المعاملات الرقمية في بريطانيا، وقال جاكي أوهي، المدير الإداري في بنك HSBC في بريطانيا: غير الناس الطريقة التي يتعاملون بها مع البنوك، كما أن الإقبال في العديد من الفروع في أدنى مستوياته على الإطلاق مع عدم وجود علامات على عودته.

وتابع: أصبحت الخدمات المصرفية عن بُعد هي القاعدة بالنسبة للغالبية العظمى من عملاء البنك.

وأضاف: قرار إغلاق الفروع ليس بالأمر الهين خاصة إذا كنا هذا الفرع أو ذاك هو الوحيد في منطقة ما، لذلك استثمرنا بكثافة في استراتيجية أخرى تتضمن توفير أجهزة لوحية مجانية لعملاء الفروع المغلقة بجانب تدريبهم لمساعدتهم على الانتقال إلى الخدمات المصرفية الرقمية.

ويُذكر أن البنك، هو الأكبر من نوعه في أوروبا من حيث إجمالي الأصول، كما أنه أكبر مقرض في المملكة المتحدة.