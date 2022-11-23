بوريس جونسون: ألمانيا أرادت استسلام أوكرانيا من البداية 

قال رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، إن ألمانيا أرادت من أوكرانيا الاستسلام لروسيا منذ بداية الحرب بل وقبلها أيضًا، كما انتقد كذلك فرنسا وإيطاليا.

وتابع أن برلين أرادت من أوكرانيا الانصياع بسرعة لروسيا لتجنب صراع طويل الأمد، وادعى أن فرنسا كانت في حالة إنكار حتى لحظة الحرب، كما انتقد رد إيطاليا المبدئي على تحركات موسكو.

"The Germans thought it would be better if Ukraine fell" – Boris Johnson declassified the attitude of the EU countries towards Ukraine at the beginning of the war pic.twitter.com/FH1Ml74f36 — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 23, 2022

توترات بين الحكومات الغربية

وقال إن الآراء المتباينة بشأن أفضل السبل لدعم أوكرانيا أججت التوترات بين الحكومات الغربية.

وجاء ذلك في حوار مع مذيع شبكة CNN الأمريكية، وتابع قائلًا: كان هذا الأمر بمثابة صدمة كبيرة، كان بإمكاننا رؤية مجموعات الكتيبة الروسية التكتيكية تتجمع، لكن الدول الأوروبية لديها وجهات نظر مختلفة تمامًا.

وأضاف: كان الرأي الألماني في مرحلة أنه إذا كانت الحرب ستحدث بلا شك فإن ذلك سيكون كارثة وسيكون من الأفضل أن ينتهي الأمر برمته بسرعة حتى لو استسلمت أوكرانيا.

وتابع: اعتقدت أن هذه كانت طريقة كارثية للنظر إليها، لكن يمكنني الآن أن أفهم سبب هذا التفكير.

توقعات ماكرون فشلت

واتهم إيمانويل ماكرون بالفشل في توقع الغزو، وقال: الفرنسيون كانوا في حالة إنكار حتى اللحظة الأخيرة، وتعرض ماكرون لانتقادات في السابق لاتباعه نهجًا دبلوماسيًا لإنهاء الحرب؛ لأنه لم يعترف بأن هناك حربًا.

وفي مارس الماضي أُقيل رئيس المخابرات العسكرية الفرنسية، الجنرال إريك فيدود، لفشله في توقع الغزو الروسي بشكل صحيح.

إيطاليا دعمت نفسها أولًا

وانتقد جونسون إيطاليا قائلًا إنها فكرت في مصلحتها أولًا وليس مصلحة أوروبا بالكامل، متابعًا: تعتمد روما على الطاقة الروسية الرخيصة، وكان ماريو دراجي، رئيس الوزراء الإيطالي السابق، يقول ببساطة إنهم لن يتمكنوا من دعم الموقف الذي تتخذه أوروبا.

وأشاد جونسون بقيادة زيلينسكي ووصفها بأنها رائعة للغاية ودعم الحكومات الغربية لمواصلة تقديم الدعم العسكري لكييف.