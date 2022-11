بوريس جونسون: ألمانيا أرادت استسلام أوكرانيا من البداية 

قال رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، إن ألمانيا أرادت من أوكرانيا الاستسلام لروسيا منذ بداية الحرب بل وقبلها أيضًا، كما انتقد كذلك فرنسا وإيطاليا.

وتابع أن برلين أرادت من أوكرانيا الانصياع بسرعة لروسيا لتجنب صراع طويل الأمد، وادعى أن فرنسا كانت في حالة إنكار حتى لحظة الحرب، كما انتقد رد إيطاليا المبدئي على تحركات موسكو.

"The Germans thought it would be better if Ukraine fell" – Boris Johnson declassified the attitude of the EU countries towards Ukraine at the beginning of the war pic.twitter.com/FH1Ml74f36

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 23, 2022